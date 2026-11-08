Huntington Whiteley mal freizügiger als Kardashian

Auf diesem roten Teppich in Los Angeles ging es extrem heiß her! Die Stars und Sternchen der Hollywood-Elite trafen sich zur jährlichen LACMA Art + Film Gala, um Mode, Kunst und Film, um den Künstler Vija Celmins und Regisseur Denis Villeneuve zu feiern. Viele der Gäste trugen ausgesprochen freizügige Kleider von Sponsor Gucci!
Supermodel Rosie Huntington-Whiteley präsentierte einen Look, der noch lange für Gesprächsstoff sorgen wird. Die 39-Jährige erschien in einer atemberaubenden, bodenlangen schwarzen Robe, die auf den ersten Blick durch ihre skulpturale Silhouette und ihren glamourösen Schnitt bestach. Ihr blondes Haar trug sie zu einem strengen, eleganten Pferdeschwanz gestylt, während funkelnde Ohrringe das Outfit perfekt abrundeten.
Erst beim Umdrehen enthüllte das Kleid sein wahres, extrem gewagtes Geheimnis. Der komplette Rücken der Beauty war frei und ließ den Blick tief blicken. Nur ein hauchdünnes, zartes Bändchen hielt die Stoffbahnen direkt über ihrem teilweise entblößten Po zusammen.
Reality-Queen Neben dem britischen Model zog natürlich auch Reality-Queen Kim Kardashian die Blicke der geladenen Gäste auf sich. Kim setzte gewohnt selbstbewusst auf Kurven und Glamour, wirkte neben Whiteley Power-Dress aber beinahe bieder.
Die Reality-Queen zeigte zwar auch ein reizvolles Cut-Out am Rücken ihres Pailletten-Kleides, doch so viel Haut wie die britische Kollegin ließ sie nicht blitzen.
Zahlreiche weitere Hochkaräter der Branche nutzten das Star-Event, um ihre spektakulärsten Outfits zu präsentieren und gemeinsam bis tief in die Nacht zu feiern.
Unter den Gästen waren auch Nicole Kidman, Anya Taylor-Joy, Ashley Park, Salma Hayek Pinault, Sarah Paulson, Sienna Miller, Alix Earle, Iris Law oder Candice Swanepoel.
Der bei der Gala geehrte „Dune“-Regisseur Denis Villeneuve, der den nächsten Bond-Film drehen wird, wollte übrigens nicht verraten, wer den Part spielen wird. Nur so viel: Er habe eine „großartige Zeit“ damit verbracht, Schauspieler für den kommenden James-Bond-Film vorsprechen zu lassen.
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