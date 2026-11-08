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Ehemann ist verletzt

Anschlag in Krakau: Österreicherin unter Toten

Ausland
08.11.2026 13:38
(Bild: AFP/WOJTEK RADWANSKI)
Porträt von Mara Tremschnig
Von Mara Tremschnig

Wie Außenministerin Beate Meinl-Reisinger am Sonntagnachmittag bestätigte, ist bei dem Anschlag am Samstagabend in Krakau auch eine Frau aus Österreich getötet worden. Ihr Ehemann wurde bei dem Angriff verletzt. 

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„Meine Gedanken sind in diesen schweren Stunden bei ihrem Mann, ihrer Familie und allen Menschen, die ihr nahestanden. Ihnen gilt mein aufrichtiges Mitgefühl. Wir stehen in engem Austausch mit den polnischen Behörden und setzen alles daran, die Angehörigen in dieser schwierigen Situation bestmöglich zu unterstützen“, so Meinl-Reisinger in ihrem Beitrag (siehe unten).

„Feiger Überfall auf Unschuldige“
Auch Bundeskanzler Stocker äußerte sich bestürzt „über den brutalen Terroranschlag in Krakau – einen feigen Überfall auf unschuldige Menschen“. Sein Mitgefühl und seine Gebete „gelten der Familie unseres österreichischen Mitbürgers sowie allen Opfern und ihren Angehörigen“.

„Spaltung der Gesellschaft nicht erlauben“
Den polnischen Ministerpräsidenten Donald Tusk lässt er wissen: „Wir werden Hass und Gewalt niemals gestatten, uns einzuschüchtern oder Spaltung in unseren freien und pluralistischen Gesellschaften zu säen.“

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