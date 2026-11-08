Anschlag in Krakau: Österreicherin unter Toten

„Meine Gedanken sind in diesen schweren Stunden bei ihrem Mann, ihrer Familie und allen Menschen, die ihr nahestanden. Ihnen gilt mein aufrichtiges Mitgefühl. Wir stehen in engem Austausch mit den polnischen Behörden und setzen alles daran, die Angehörigen in dieser schwierigen Situation bestmöglich zu unterstützen“, so Meinl-Reisinger in ihrem Beitrag (siehe unten).