Houthi-Miliz beschießt Wolkenkratzer in Riad

Diese wurde jedoch hinfällig, als es im Zuge des Iran-Kriegs wieder zu Gefechten kam. Der Iran-Krieg begann im Februar mit Angriffen der USA und Israels auf den Iran. Saudi-Arabien ist mit den USA verbündet und gilt darüber hinaus als Regionalmacht der Sunniten. Der schiitisch geprägte Iran unterstützt nicht nur die Houthis im Jemen, sondern auch die Hamas im Gazastreifen und die Hisbollah im Libanon.