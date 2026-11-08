Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schäden Aramco-Gebäude

Houthi-Miliz beschießt Wolkenkratzer in Riad

Ausland
08.11.2026 13:06
Das Verwaltungsgebäude des staatlichen saudischen Ölkonzerns Aramco geriet ins Visier der ...
Das Verwaltungsgebäude des staatlichen saudischen Ölkonzerns Aramco geriet ins Visier der Houthi-Miliz.(Bild: AFP/FAYEZ NURELDINE)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die vom Iran unterstützte Houthi-Miliz hat in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad den Wolkenkratzer des Ölkonzerns Aramco angegriffen. Es entstand Sachschaden, Tote und Verletzte gab es nicht.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Im Internet kursierte ein Video, das schwere Schäden am Aramco Tower im Zentrum von Riad zeigen soll. Demnach wurde die Glasfassade über mehrere Stockwerke bei einem Angriff zerstört. Das 34 Stockwerke hohe Gebäude ist im Besitz Aramcos und liegt im zentralen Geschäftsbezirk von Riad. Dort stehen die bekanntesten Wolkenkratzer der Stadt.

Aramaco schon mehrmals im Visier der Houthis
Liegenschaften des Ölkonzerns wurden immer wieder Ziel von Houthi-Angriffen, die ihre Attacken auf Saudi-Arabien in den vergangenen Monaten noch deutlich verstärkt haben. Sie nehmen dabei unter anderem Flughäfen und Öl-Infrastruktur ins Visier. Die von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition zum Kampf gegen die Houthi teilte mit, Drohnen und Marschflugkörper seien in Riad sowie im Süden des Landes abgefangen worden.

Saudi-Arabien reagierte mit Luftangriffen auf Ziele der Rebellen im Jemen. Dort stieg die Zahl der Todesopfer nach einem Luftangriff in Sanaa auf 33, wie ein Sprecher des von den Houthi kontrollierten Gesundheitsministeriums mitteilte. Unter den Todesopfern seien 13 Kinder. 39 weitere Menschen seien verletzt worden. Die Behörden in Riad erklärten, sie würden den Vorfall untersuchen.

Alter Konflikt neu aufgeflammt
Der in den vergangenen Monaten neu eskalierte Konflikt zwischen Saudi-Arabien und den Houthis reicht weit zurück: Im Jahr 2015 griff die von Riad geführte Allianz arabischer Staaten in den Jemen-Konflikt ein, um die international anerkannte Regierung zu unterstützen. Zuvor hatten die Houthis die jemenitische Hauptstadt Sanaa eingenommen. Im Jahr 2022 wurde unter Vermittlung der Vereinten Nationen eine Waffenruhe vereinbart.

Lesen Sie auch:
Am Samstag wurde der Flughafen in Riad attackiert, Menschen versammelten sich vor einer ...
Eskalation in Riad
Raketenangriff auf Flughafen: Zwölf Todesopfer
11.10.2026
Zu Tode gefoltert
Jemen: Von Houthi entführter UNO-Mitarbeiter tot
31.10.2026

Diese wurde jedoch hinfällig, als es im Zuge des Iran-Kriegs wieder zu Gefechten kam. Der Iran-Krieg begann im Februar mit Angriffen der USA und Israels auf den Iran. Saudi-Arabien ist mit den USA verbündet und gilt darüber hinaus als Regionalmacht der Sunniten. Der schiitisch geprägte Iran unterstützt nicht nur die Houthis im Jemen, sondern auch die Hamas im Gazastreifen und die Hisbollah im Libanon.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
08.11.2026 13:06
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf