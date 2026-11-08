WSG Tirol gegen Austria Wien – ab 14.30 Uhr LIVE

Im dritten Spiel unter Max Uhlig soll es für die Wiener Austria erstmals mit einem Sieg klappen. Nach der unbelohnten Vorstellung im Derby gegen Rapid gastieren die Violetten in Innsbruck bei der auf Platz sieben liegenden WSG. Die Wattener haben in den vergangenen sechs Runden nur gegen Schlusslicht WAC voll angeschrieben. Uhlig hoffte, die Leistungen endlich „in Zählbares ummünzen“ zu können. Dazu arbeiteten die derzeit abgeschlagen nur am vorletzten Platz liegenden Austrianer dezidiert an der Chancenverwertung. „Wir haben den Schwerpunkt in dieser Woche auf das Spiel im letzten Drittel gelegt“, berichtete der vorerst bis Jahresende zum Chefcoach aufgestiegene 33-Jährige. Einer, der die Sturmflaute – in elf Runden schoss die Austria erst zehn Tore – künftig beheben soll, ist Noah Botic. Der Australier sammelt nach fast zwölf Monaten Verletzungspause bei den Young Violets in der 2. Liga Spielpraxis und soll nach der Länderspielpause wieder Thema bei den Profis werden.