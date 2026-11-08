Wolff über Antonelli: „… wenn er demütig bleibt“

Mercedes-Teamchef Toto Wolff traut Kimi Antonelli die Entwicklung zu einem großen Formel-1-Champion zu. „Da baut sich etwas auf. Wenn er weiter so performt, wenn er weiter so demütig bleibt, kann er ein ganz Großer werden“, sagte der Wiener vor dem Rennen in Sao Paulo am (heutigen) Sonntag.
Antonelli ist mit 20 Jahren und 68 Tagen seit der Vorwoche jüngster Weltmeister d
Vollblutracer
„Er hat Zeichen eines speziellen Fahrers, er ist ein Vollblutracer“, befand Wolff. Antonelli stammt aus dem Mercedes-Nachwuchsprogramm. Sein Teamchef hat den Werdegang des Italieners daher schon lange mitverfolgen können. Wolff erinnerte sich an das erste Treffen mit Antonelli als junger Bub.
Da sei ein „kleines Männchen“ in die Garage gekommen. Antonelli sei allerdings schon damals entschlossen gewesen mit diesem „kleinen stählernen Blick, der zu diesem Männchen gar nicht gepasst hat“.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.