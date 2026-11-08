Wolff über Antonelli: „… wenn er demütig bleibt“

Mercedes-Teamchef Toto Wolff traut Kimi Antonelli die Entwicklung zu einem großen Formel-1-Champion zu. „Da baut sich etwas auf. Wenn er weiter so performt, wenn er weiter so demütig bleibt, kann er ein ganz Großer werden“, sagte der Wiener vor dem Rennen in Sao Paulo am (heutigen) Sonntag.