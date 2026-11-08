Nach Verletzung: Bayern verkündet Neuer-Diagnose

Bittere Nachrichten für den FC Bayern! Manuel Neuer muss vorerst pausieren. Der 40-jährige Schlussmann zog sich beim 2:1-Sieg gegen Mainz 05 einen Sehnenteilriss im rechten Fuß zu. Wie lange der Bayern-Kapitän ausfallen wird, ließ der Klub offen.
Manuel Neuer musste im Bundesliga-Spiel gegen Mainz 05 kurz vor der Halbzeitpause verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Nach einem Corner kam es zu einem Missverständnis zwischen dem Keeper und Innenverteidiger Jonathan Tah. Neuer segelte am Ball vorbei, der anschließend im Tor landete. Zwar entschied der Schiedsrichter auf Abseits, weshalb der Treffer nicht zählte, dennoch blieb der 40-Jährige verletzt liegen.
Am Sonntag gab der Klub über die sozialen Medien bekannt, dass sich der Schlussmann einen Teilriss einer Sehne im rechten Fuß zugezogen hat. Damit wird Neuer vorerst ausfallen. Eine genaue Ausfalldauer nannten die Münchner allerdings nicht. Ersatzkeeper Jonas Urbig soll den Kasten in der Zwischenzeit sauber halten.
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