Nach Verletzung: Bayern verkündet Neuer-Diagnose

Manuel Neuer musste im Bundesliga-Spiel gegen Mainz 05 kurz vor der Halbzeitpause verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Nach einem Corner kam es zu einem Missverständnis zwischen dem Keeper und Innenverteidiger Jonathan Tah. Neuer segelte am Ball vorbei, der anschließend im Tor landete. Zwar entschied der Schiedsrichter auf Abseits, weshalb der Treffer nicht zählte, dennoch blieb der 40-Jährige verletzt liegen.