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TSV Hartberg gegen SCR Altach – ab 14.30 Uhr LIVE

Bundesliga
08.11.2026 05:32
Der TSV Hartberg bekommt Besuch aus dem Ländle.
Der TSV Hartberg bekommt Besuch aus dem Ländle.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Zwölfter Spieltag in der österreichischen Bundesliga. Der TSV Hartberg empfängt den SCR Altach, wir berichten ab 14.30 Uhr live – siehe Ticker unten. 

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Hier der Liveticker:

Elf Spiele schon ist Hartberg gegen Altach ohne Niederlage. Damit sind die Vorarlberger so etwas wie der Lieblingsgegner der Oststeirer. Die Formkurve der Mannschaft von Trainer Markus Schopp ist zudem positiv. Mit Ausnahme des Rapid-Gastspiels hat der TSV seit dem 2:1-Auswärtssieg in Altach in der 4. Runde immer gepunktet. „Der Fokus liegt in erster Linie darauf, in unserem Spiel noch gefährlicher und besser zu werden“, sagte Schopp. „Wir hatten in den letzten Wochen gute Resultate, aber wir können in vielen Bereichen noch viel sauberer und besser werden.“

Altach hat sich nach einem Zwischentief ergebnistechnisch wieder stabilisiert. Ognjen Zaric sieht sein Team zur Halbzeit des Grunddurchgangs „im Soll“. „Man sieht, dass die vier Großen allen anderen davonschwimmen. Danach ist für alle alles möglich.“ Hartberg, das sieben Punkte mehr als Altach am Konto hat, stehe zurecht auf Platz fünf. „Sie haben einen guten Teamspirit, der steht sicher über allem. Und sie haben eine klare Spielidee, lassen den Ball mit gutem Positionsspiel gut laufen.“ Altachs Coach, der auf die Rückkehrer Benedikt Zech und Patrick Greil bauen kann, erwartete ein ausgeglichenes Spiel gegen einen guten Gegner. „Wir sind aber auch gut in Schuss.“

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