TSV Hartberg gegen SCR Altach – ab 14.30 Uhr LIVE

Altach hat sich nach einem Zwischentief ergebnistechnisch wieder stabilisiert. Ognjen Zaric sieht sein Team zur Halbzeit des Grunddurchgangs „im Soll“. „Man sieht, dass die vier Großen allen anderen davonschwimmen. Danach ist für alle alles möglich.“ Hartberg, das sieben Punkte mehr als Altach am Konto hat, stehe zurecht auf Platz fünf. „Sie haben einen guten Teamspirit, der steht sicher über allem. Und sie haben eine klare Spielidee, lassen den Ball mit gutem Positionsspiel gut laufen.“ Altachs Coach, der auf die Rückkehrer Benedikt Zech und Patrick Greil bauen kann, erwartete ein ausgeglichenes Spiel gegen einen guten Gegner. „Wir sind aber auch gut in Schuss.“