Fünfter! Wiesberger überzeugt in Abu Dhabi erneut

Volle Spielberechtigung?

Gelingt Wiesberger auch beim mit zehn Millionen Dollar dotierten Finalevent ein Spitzenplatz, könnte es mit der vollen Spielberechtigung für die US-Tour klappen. Auf der World-Tour hatte er Ende April in China seinen ersten Turniersieg seit 2021 gefeiert. Hinzu kommen vier weitere Top-Fünf-Ergebnisse. Den Sieg in Abu Dhabi holte sich Jon Rahm. Der Spanier gewann mit 23 unter Par zwei Schläge vor Tyrrell Hatton und vier vor Rory McIlroy, Letzterer lag wiederum drei vor Wiesberger.