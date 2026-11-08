Fünfter! Wiesberger überzeugt in Abu Dhabi erneut

Bernd Wiesberger hat sich beim ersten Play-off-Turnier der DP-World-Golftour in Abu Dhabi mit Rang fünf seinen nächsten Spitzenplatz gesichert. Der Burgenländer machte am Sonntag mit einer 68er-Runde von vier unter Par drei Positionen gut. Im Jahresranking verbesserte er sich vor dem Saisonfinalevent in Dubai um eine Position auf Platz elf.
Dadurch ist er weiterhin im Rennen um die zehn PGA-Tourkarten, die nach dem Abschlussturnier vergeben werden.
Volle Spielberechtigung?
Gelingt Wiesberger auch beim mit zehn Millionen Dollar dotierten Finalevent ein Spitzenplatz, könnte es mit der vollen Spielberechtigung für die US-Tour klappen. Auf der World-Tour hatte er Ende April in China seinen ersten Turniersieg seit 2021 gefeiert. Hinzu kommen vier weitere Top-Fünf-Ergebnisse. Den Sieg in Abu Dhabi holte sich Jon Rahm. Der Spanier gewann mit 23 unter Par zwei Schläge vor Tyrrell Hatton und vier vor Rory McIlroy, Letzterer lag wiederum drei vor Wiesberger.
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