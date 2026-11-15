Iran attackiert US-Radaranlagen in Bahrain

Die Anlage auf dem Hubschrauber-Stützpunkt Al-Riffa sei mit sechs Drohnen attackiert worden, teilten die Revolutionsgarden am Sonntag mit. Sie hatten bereits am Freitag eine solche Aktion vermeldet. In Bahrains Hauptstadt Manama heulten die Sirenen, die Bevölkerung wurde aufgerufen, „Ruhe zu bewahren und sich zum nächstgelegenen sicheren Ort zu begeben“.