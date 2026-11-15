„Ruhe bewahren“
Iran attackiert US-Radaranlagen in Bahrain
Die iranischen Revolutionsgarden haben nach eigenen Angaben erneut eine US-Radaranlage in Bahrain angegriffen. Die Bevölkerung flüchtete in Schutzräume – während die USA Entwarnung gaben.
Die Anlage auf dem Hubschrauber-Stützpunkt Al-Riffa sei mit sechs Drohnen attackiert worden, teilten die Revolutionsgarden am Sonntag mit. Sie hatten bereits am Freitag eine solche Aktion vermeldet. In Bahrains Hauptstadt Manama heulten die Sirenen, die Bevölkerung wurde aufgerufen, „Ruhe zu bewahren und sich zum nächstgelegenen sicheren Ort zu begeben“.
„Die Straße von Hormuz ist geschlossen, und jegliche Aggression des amerikanischen Feindes wird noch härter und kraftvoller beantwortet werden“, erklärten die iranischen Revolutionsgarden laut der ihr nahestehenden Nachrichtenagentur FARS und der TV-Sender Al Jazeera.
Nach Angaben des US-Regionalkommandos (CENTCOM) entstanden bei der Attacke keine Schäden. Zwei iranische Drohnen seien abgefangen worden. Der Iran hingegen sprach von sechs Drohnen. Das sei laut US-Angaben übertrieben und dementsprechend falsch.
Die USA und Israel hatten den Iran-Krieg Ende Februar mit Luftangriffen ausgelöst. Teheran greift seitdem regelmäßig Ziele in den Golfstaaten und US-Einrichtungen in der Region an. Die Straße von Hormuz ist derzeit ein wichtiger Streitpunkt zwischen den USA und dem Iran.
Teheran hält die für den weltweiten Handel mit Öl und Flüssiggas wichtige Meerenge seit Kriegsgebiet weitgehend blockiert. Der Iran greift in der Meerenge zudem immer wieder Schiffe an, denen er eine Durchfahrt ohne seine Genehmigung vorwirft. Die USA verhängten im Gegenzug eine Blockade iranischer Häfen.
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