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Im Visier der NHL-Scouts: „Sie finden alles raus!“

Eishockey
15.11.2026 08:57
Bei den Mooseheads hält Paul bei drei Saisontoren.
Bei den Mooseheads hält Paul bei drei Saisontoren.(Bild: Mooseheads)
Porträt von Stefan Plieschnig
Von Stefan Plieschnig

Paul Sintschnig wird wohl Österreichs nächster Pick im NHL-Draft. Der 17-jährige Kärntner präsentierte sich kürzlich vor 160 Scouts, hat mit Nico Uschan einen Vertrauten in seinem Umfeld. Sein bestes Mittel, um mit dem Druck umzugehen, ist viel Ablenkung.

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Der Kärntner Paul Sintschnig (17) gilt als aktuell größtes rot-weiß-rotes Eishockey-Talent. Im Sommer wurde er im kanadischen Import-Draft in der ersten Runde an zweiter Stelle ausgewählt. Seitdem läuft er in der QMJHL für die Halifax Mooseheads auf. Kürzlich wurde er in einer von der NHL veröffentlichten Scoutingliste als Zweit- oder Drittrundenpick für den nächsten Draft im Sommer 2027 gewertet.

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