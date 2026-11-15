Im Visier der NHL-Scouts: „Sie finden alles raus!“

Der Kärntner Paul Sintschnig (17) gilt als aktuell größtes rot-weiß-rotes Eishockey-Talent. Im Sommer wurde er im kanadischen Import-Draft in der ersten Runde an zweiter Stelle ausgewählt. Seitdem läuft er in der QMJHL für die Halifax Mooseheads auf. Kürzlich wurde er in einer von der NHL veröffentlichten Scoutingliste als Zweit- oder Drittrundenpick für den nächsten Draft im Sommer 2027 gewertet.