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Finne sorgte für Wende

Red Bull Salzburg: Seit Linz ist alles anders!

Sport
15.11.2026 08:00
Brachte Leben in die Bude: Neo-Eisbullen-Coach Teemu Levijoki (re.).
Brachte Leben in die Bude: Neo-Eisbullen-Coach Teemu Levijoki (re.).(Bild: Bernd Feil - Red Bull Hockey Juniors)
Porträt von Manuel Grill
Von Manuel Grill

Der Spruch „in Linz beginnt’s“ ist allseits bekannt. Für den ehemaligen Eisbullen-Coach Alan Letang war eher das Gegenteil der Fall: „Nach Linz war’s vorbei!“ Denn nach dem letzten Aufeinandertreffen mit den Stahlstädtern in der ICE Hockey League (0:6-Heimpleite) trennte sich Salzburg vom Kanadier und Teemu Levijoki übernahm.

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Heute (14.30) trifft der ehemalige Serienmeister erneut auf die Black Wings. Die „Krone“ wirft einen Blick darauf, was sich in der Zwischenzeit getan hat. Bei einem Blick auf die Statistiken der sieben Spiele unter Levijoki sieht man sofort, dass der Finne die Defensive stabilisiert hat. Von 184 Schüssen auf das eigene Tor fanden nur elf den Weg ins Netz.

Zum Vergleich: In den ersten sieben Letang-Partien waren es 28 Gegentore aus 181 Schüssen. Auch die Strafzeiten wurden im Vergleich zur kurzen und gescheiterten Letang-Ära halbiert. Aber auch in der Offensive zeigt die Kurve nach oben.

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14.11.2026

Nur ein kleiner Wermutstropfen unter neuem Cheftrainer
Unter dem Kanadier verbuchte man bei Schüssen eine Erfolgsquote von acht Prozent, unter Levijoki sind es zwölf Prozent. In jeder Statistik weisen die Bulls einen besseren Wert auf. Einziger Wermutstropfen: Das Unterzahlspiel wurde schwächer.

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