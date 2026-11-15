Red Bull Salzburg: Seit Linz ist alles anders!

Heute (14.30) trifft der ehemalige Serienmeister erneut auf die Black Wings. Die „Krone“ wirft einen Blick darauf, was sich in der Zwischenzeit getan hat. Bei einem Blick auf die Statistiken der sieben Spiele unter Levijoki sieht man sofort, dass der Finne die Defensive stabilisiert hat. Von 184 Schüssen auf das eigene Tor fanden nur elf den Weg ins Netz.