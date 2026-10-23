Kalender! Wann und wo der Ski-Zirkus haltmacht

Besonders eng geht es immer nach der Rückkehr aus Amerika bis Weihnachten und im Jänner vor dem Großereignis – in diesem Winter die WM in Crans-Montana – zu. Die Männer haben von 18. bis 23. Dezember und damit innerhalb von sechs Tagen gleich fünf Rennen an drei Schauplätzen in Italien, der Nachtslalom in Madonna di Campiglio bedingt eine Heimkehr erst am 24. Dezember. Bereits am 26. ist in Bormio das erste Abfahrtstraining angesetzt. Die Technikerinnen fahren am 22. Dezember einen Flutlicht-Slalom in Courchevel und sind am 28./29. wieder bei der Premiere am Dachstein im Einsatz. Die Speedfahrerinnen indes haben rund ums Christkindl fast drei Wochen rennfrei.