Kalender! Wann und wo der Ski-Zirkus haltmacht

In Sölden beginnt mit dem Damen-Riesentorlauf am 24. Oktober (ab 10 Uhr im sportkrone.at-Liveticker) die neue Ski-Weltcupsaison. Wann und wo der Ski-Zirkus bis Ende März 2027 haltmachen wird, gibt es hier im Überblick.
40 Rennen bei den Frauen an 20 Schauplätzen und 43 bei den Männern an 21 sind im alpinen Ski-Weltcupkalender 2026/27 vorgesehen. Abermals gibt es keine komplette Ausgewogenheit zwischen Speed- und Technikbewerben.
Der Herren-Weltcupkalender:
Der Damen-Weltcupkalender:
Bei den Rennläufern sind je zehn Bewerbe in Abfahrt, Super-G und Riesentorlauf angesetzt, 13 im Slalom. Bei den Rennläuferinnen sind es je neun in Abfahrt und Super-G sowie zwölf im Riesentorlauf und zehn im Slalom – hier ist der Technik-Überhang also noch weit deutlicher vorhanden. Dazu kommt, dass eine Abfahrt wetterbedingt auch rascher einmal abgesagt wird als ein Slalom.
Besonders eng geht es immer nach der Rückkehr aus Amerika bis Weihnachten und im Jänner vor dem Großereignis – in diesem Winter die WM in Crans-Montana – zu. Die Männer haben von 18. bis 23. Dezember und damit innerhalb von sechs Tagen gleich fünf Rennen an drei Schauplätzen in Italien, der Nachtslalom in Madonna di Campiglio bedingt eine Heimkehr erst am 24. Dezember. Bereits am 26. ist in Bormio das erste Abfahrtstraining angesetzt. Die Technikerinnen fahren am 22. Dezember einen Flutlicht-Slalom in Courchevel und sind am 28./29. wieder bei der Premiere am Dachstein im Einsatz. Die Speedfahrerinnen indes haben rund ums Christkindl fast drei Wochen rennfrei.
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