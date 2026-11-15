Nach Tod von Schüler (15): Lkw-Lenker vor Gericht

„Guter Freund und Kamerad“

„Er war ein fröhlicher, sehr motivierter, verlässlicher und engagierter Teil unserer Feuerwehrjugend, der mit seiner Begeisterung, seiner Hilfsbereitschaft, seinem Geschick und seiner freundlichen Art unsere Gemeinschaft bereicherte. Er war nicht nur ein Mitglied unserer Jugendgruppe, sondern auch ein guter Freund und Kamerad. Sein Lachen, seine Freude und die gemeinsamen Erlebnisse werden uns stets in liebevoller Erinnerung bleiben“, schildern seine Kameraden.