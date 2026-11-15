Nach Tod von Schüler (15): Lkw-Lenker vor Gericht

Der erst 15-jährige Sebastian E. starb Anfang Juni bei einem Unfall in Rainbach im Mühlkreis (Oberösterreich). Nach Ende der Ermittlungen wurde beim Bezirksgericht Freistadt Strafantrag eingebracht. Dem 24-jährigen Lkw-Lenker wird die fahrlässige Tötung des jungen Burschen vorgeworfen.
Ein juristisches Nachspiel hat ein schrecklicher Verkehrsunfall, der sich im Sommer ereignete. Am 9. Juni kam esin Rainbach im Mühlkreis zu einer folgenschweren Kollision zwischen dem Moped eines 15-Jährigen und dem Lkw eines 24-jährigen Lenkers.
Sebastian E. war gerade mit seinem Zweirad im Bereich der S-10-Baustelle unterwegs, als er, wenige hundert Meter von seinem Zuhause entfernt, von dem rückwärtsfahrenden Lkw überrollt wurde. Der junge Bursche wurde noch mehrere Meter mitgeschleift, bevor der 24-Jährige das tonnenschwere Gefährt stoppen konnte. Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen kam für den engagierten Jungfeuerwehrmann jede Hilfe zu spät.
„Guter Freund und Kamerad“
„Er war ein fröhlicher, sehr motivierter, verlässlicher und engagierter Teil unserer Feuerwehrjugend, der mit seiner Begeisterung, seiner Hilfsbereitschaft, seinem Geschick und seiner freundlichen Art unsere Gemeinschaft bereicherte. Er war nicht nur ein Mitglied unserer Jugendgruppe, sondern auch ein guter Freund und Kamerad. Sein Lachen, seine Freude und die gemeinsamen Erlebnisse werden uns stets in liebevoller Erinnerung bleiben“, schildern seine Kameraden.
Unfall vermeidbar gewesen
Nun, fünf Monate nach dem Unfall, wurde beim Bezirksgericht Freistadt ein Strafantrag eingebracht. Als Angeklagter wird der 24-jährige Lkw-Fahrer geführt. Der Arbeiter muss sich am 3. Dezember wegen des Vorwurfs der fahrlässigen Tötung verantworten. Denn laut Ansicht der Staatsanwaltschaft wäre der Unfall unter Berücksichtigung sämtlicher durchgeführten Untersuchungen vermeidbar gewesen.
Dabei spielt es auch keine Rolle, dass der Jugendliche mit seinem Moped auf einer für den normalen Straßenverkehr gesperrten Straße unterwegs war. Im Fall einer Verurteilung droht dem Lkw-Lenker bis zu ein Jahr Haft.
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