Berühmte Namen, große Pleiten und offene Fragen

Für Klaus Schaller, Regionalleiter West des Kreditschutzverbandes von 1870, gab es im Jahr 2026 bisher so einige Überraschungen – und zwar nicht nur in Bezug auf Milliarden-Pleitier René Benko, sondern auch auf den eigentlich so beliebten Raum Kitzbühel in Tirol bezogen.
„Krone“: Der Kreditschutzverband 1870 (KSV 1870) steht für Gläubigerschutz. Gab es 2026 die Unternehmen betreffend viel zu tun?
Klaus Schaller: Grundsätzlich war 2026 mit seinem Verlauf durchaus überraschend, weil wir in Tirol entgegen dem Bundestrend um rund 20 Prozent weniger Insolvenzen gehabt haben als im Vorjahr. Das ist erfreulich. Auch wenn diese Zahl natürlich etwas relativiert werden muss, weil wir 2025 doch einen recht starken Anstieg verzeichnet hatten – denn sehr viele Gesellschaften schlitterten aus der Signa-Gruppe von René Benko heraus in die Insolvenz, hier kam es zu einer Konzernbereinigung.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.