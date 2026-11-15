Berühmte Namen, große Pleiten und offene Fragen

„Krone“: Der Kreditschutzverband 1870 (KSV 1870) steht für Gläubigerschutz. Gab es 2026 die Unternehmen betreffend viel zu tun?

Klaus Schaller: Grundsätzlich war 2026 mit seinem Verlauf durchaus überraschend, weil wir in Tirol entgegen dem Bundestrend um rund 20 Prozent weniger Insolvenzen gehabt haben als im Vorjahr. Das ist erfreulich. Auch wenn diese Zahl natürlich etwas relativiert werden muss, weil wir 2025 doch einen recht starken Anstieg verzeichnet hatten – denn sehr viele Gesellschaften schlitterten aus der Signa-Gruppe von René Benko heraus in die Insolvenz, hier kam es zu einer Konzernbereinigung.