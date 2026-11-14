Hitzewallungen stören den Schlaf vieler Frauen

Plötzliches Schwitzen, ständiges Aufwachen und unruhige Nächte: Viele Frauen erleben diese unangenehmen Begleiterscheinungen während der hormonellen Umstellung. Auf Dauer kann das ganz schön belastend sein. Doch es gibt Möglichkeiten, für Abkühlung zu sorgen und wieder besser schlafen zu können.
Für viele Frauen sind die Wechseljahre mit körperlichen Veränderungen und Beschwerden verbunden. Besonders belastend können nächtliche Hitzewallungen und Schweißausbrüche sein. Schnell ist der Pyjama nassgeschwitzt und ans Weiterschlafen nicht mehr zu denken.
Der Grund für die Beschwerden liegt in der Hormonumstellung, denn während der Wechseljahre sinkt der Östrogenspiegel. Dadurch verändert sich u. a. die Temperaturregulation des Körpers. Schon geringe Schwankungen der Körpertemperatur können Hitzewallungen auslösen.
Diese treten oft nachts auf und unterbrechen den natürlichen Schlafrhythmus. Betroffene fühlen sich in der Früh erschöpft und weniger leistungsfähig. Auch Stimmungsschwankungen, innere Unruhe und eine erhöhte Stressanfälligkeit können diese Lebensphase begleiten.
Was hilft bei nervigen Schweißausbrüchen?
Schon kleine Veränderungen im Alltag sorgen häufig für ruhigere Nächte. Empfehlenswert sind ein gut gelüftetes, kühles Schlafzimmer, atmungsaktive Bettwäsche und leichte Nachtbekleidung aus Naturfasern. Auch regelmäßige Bewegung am Tag, Entspannungsübungen und fixe Schlafenszeiten verbessern die Schlafqualität. Alkohol, scharfe Speisen und koffeinhaltige Getränke abends möglichst meiden, da sie Hitzewallungen begünstigen.
Kommt es nachts dennoch zu einer Hitzeattacke, helfen oft bereits folgende kleine Sofortmaßnahmen: Einen kalten Waschlappen in den Nacken legen, ein Glas Wasser trinken oder mit einem kühlenden Spray für einen Frischekick im Gesicht sorgen.
Wann ist professionelle Hilfe sinnvoll?
Unterbrechen Hitzewallungen regelmäßig den Schlaf und leidet die Lebensqualität darunter, sollte man einen Arzt aufsuchen, der über Behandlungsmöglichkeiten aufklärt. Dazu zählt auch eine individuell abgestimmte Hormonersatztherapie. Denn mit gezielten Maßnahmen und passender Unterstützung lassen sich die Nächte häufig wieder erholsamer gestalten.
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