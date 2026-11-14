Hitzewallungen stören den Schlaf vieler Frauen

Wann ist professionelle Hilfe sinnvoll?

Unterbrechen Hitzewallungen regelmäßig den Schlaf und leidet die Lebensqualität darunter, sollte man einen Arzt aufsuchen, der über Behandlungsmöglichkeiten aufklärt. Dazu zählt auch eine individuell abgestimmte Hormonersatztherapie. Denn mit gezielten Maßnahmen und passender Unterstützung lassen sich die Nächte häufig wieder erholsamer gestalten.