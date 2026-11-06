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Welche Beauty wurde hier als sexy Bunny erwischt?

Society International
06.11.2026 12:18
Sie tauschte den Badeanzug gegen ein Bunny-Kostüm: Aber um welche Hollywood-Beauty handelt es ...
Sie tauschte den Badeanzug gegen ein Bunny-Kostüm: Aber um welche Hollywood-Beauty handelt es sich hier?(Bild: Krone-Collage/PPS/www.PPS.at)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Das Badekostüm hat sie gerade ausgezogen, schon dürfen sich die Fans dieser TV-Beauty über das nächste, sexy Outfit freuen. Aber wer verwandelte sich denn hier wirklich in ein „Playboy“-Bunny?

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Bei der Blondine im schwarzen Body mit Blume und Häschenohren handelt es sich um niemand Geringeres als Brooks Nader! Das Model, das bis vor Kurzem noch als Rettungsschwimmerin Selene für das „Baywatch“-Reboot vor der Kamera stand, hat sich nämlich schon die nächste Hollywood-Rolle geschnappt.

Um welchen Film es sich handelt, deutet bereits Naders Kostüm an: Sie wird im „Playmates“-Streifen zu sehen sein. Noch gibt es zwar keine genauen Angaben zur Rolle der „Baywatch“-Nixe, im legendären Bunny-Outfit macht die 29-Jährige aber in jedem Fall eine klasse Figur!

Brooks Nader wurde im legendären Bunny-Kostüm am Set des Films „Playmates“ entdeckt.
Brooks Nader wurde im legendären Bunny-Kostüm am Set des Films „Playmates“ entdeckt.(Bild: PPS/www.PPS.at)
Welche Rolle das Model in dem Streifen spielt, das ist bislang nicht bekannt.
Welche Rolle das Model in dem Streifen spielt, das ist bislang nicht bekannt.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Appell von Hefner-Witwe an Jessica Biel
Der Film, der von Jack Nicholsons Tochter Lorraine Nicholson gedreht wird, sorgte im Vorfeld schon für heftige Kritik. Crystal Harris, Witwe von Hugh Hefner, bat kürzlich Jessica Biel, die im Film Hefners Ehefrau spielen soll, ihre Mitwirkung am Streifen zu überdenken.

„Ich war wirklich seine Frau und ich habe in dieser Beziehung sexuellen, emotionalen, finanziellen und körperlichen Missbrauch erlebt“, schrieb die Hefner-Witwe an die Schauspielerin.

Crystal Harris war mit Hugh Hefner von 2012 bis zu dessen Tod im Jahr 2017 verheiratet. Der ...
Crystal Harris war mit Hugh Hefner von 2012 bis zu dessen Tod im Jahr 2017 verheiratet. Der „Playboy“-Gründer wurde 91 Jahre alt.(Bild: APA/Charley Gallay/Getty Images for Playboy/AFP )

Viele Frauen hätten zudem „Vorwürfe wegen Vergewaltigung, Nötigung, Betäubung mit Drogen und Ausbeutung erhoben“, fuhr Harris in ihrem Appell an Biel fort. Zudem gebe es „zutiefst beunruhigende Befürchtungen, die Minderjährige betreffen“.

„Bitte überdenken Sie noch einmal, ob Sie wirklich Hugh Hefners ,Ehefrau‘ spielen wollen, falls dieser Film darauf ausgelegt ist, ihn oder die ,Playboy‘-Welt zu verklären“, bat Harris die Hollywood-Schönheit.

Bill Pullman als „Playboy“-Gründer
Biel soll in dem Film nicht eine bestimmte Hefner-Ehefrau spielen, sondern einen fiktiven Charakter. Der „Playboy“-Gründer selbst soll von Bill Pullman dargestellt werden. In weiteren Rollen sind Lily-Rose Depp und Indiana Elle zu sehen.

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Hugh Hefner war mehrmals verheiratet, Chrystal Harris war von 2012 bis zu seinem Tod im Jahr 2017 seine Ehefrau.

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