Welche Beauty wurde hier als sexy Bunny erwischt?

Das Badekostüm hat sie gerade ausgezogen, schon dürfen sich die Fans dieser TV-Beauty über das nächste, sexy Outfit freuen. Aber wer verwandelte sich denn hier wirklich in ein „Playboy“-Bunny?
Bei der Blondine im schwarzen Body mit Blume und Häschenohren handelt es sich um niemand Geringeres als Brooks Nader! Das Model, das bis vor Kurzem noch als Rettungsschwimmerin Selene für das „Baywatch“-Reboot vor der Kamera stand, hat sich nämlich schon die nächste Hollywood-Rolle geschnappt.
Um welchen Film es sich handelt, deutet bereits Naders Kostüm an: Sie wird im „Playmates“-Streifen zu sehen sein. Noch gibt es zwar keine genauen Angaben zur Rolle der „Baywatch“-Nixe, im legendären Bunny-Outfit macht die 29-Jährige aber in jedem Fall eine klasse Figur!
Appell von Hefner-Witwe an Jessica Biel
Der Film, der von Jack Nicholsons Tochter Lorraine Nicholson gedreht wird, sorgte im Vorfeld schon für heftige Kritik. Crystal Harris, Witwe von Hugh Hefner, bat kürzlich Jessica Biel, die im Film Hefners Ehefrau spielen soll, ihre Mitwirkung am Streifen zu überdenken.
„Ich war wirklich seine Frau und ich habe in dieser Beziehung sexuellen, emotionalen, finanziellen und körperlichen Missbrauch erlebt“, schrieb die Hefner-Witwe an die Schauspielerin.
Viele Frauen hätten zudem „Vorwürfe wegen Vergewaltigung, Nötigung, Betäubung mit Drogen und Ausbeutung erhoben“, fuhr Harris in ihrem Appell an Biel fort. Zudem gebe es „zutiefst beunruhigende Befürchtungen, die Minderjährige betreffen“.
„Bitte überdenken Sie noch einmal, ob Sie wirklich Hugh Hefners ,Ehefrau‘ spielen wollen, falls dieser Film darauf ausgelegt ist, ihn oder die ,Playboy‘-Welt zu verklären“, bat Harris die Hollywood-Schönheit.
Bill Pullman als „Playboy“-Gründer
Biel soll in dem Film nicht eine bestimmte Hefner-Ehefrau spielen, sondern einen fiktiven Charakter. Der „Playboy“-Gründer selbst soll von Bill Pullman dargestellt werden. In weiteren Rollen sind Lily-Rose Depp und Indiana Elle zu sehen.
Hugh Hefner war mehrmals verheiratet, Chrystal Harris war von 2012 bis zu seinem Tod im Jahr 2017 seine Ehefrau.
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