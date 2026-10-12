TikTok-Videos bewerben gefährliche „Spritzenkur“

Wie die Spritzen verheimlicht werden können

Influencer nutzen den Selbstoptimierungswahn dennoch aus – und geben teils sogar Tipps, wie die Spritzen vor den Eltern verheimlicht werden können. Die Onlineshops aus dem Ausland sind nur schwer greifbar – die Echtheit ihrer beigefügten Labortests oder Analysezertifikate darf bezweifelt werden.