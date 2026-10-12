Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bedenklicher Trend

TikTok-Videos bewerben gefährliche „Spritzenkur“

Web
12.10.2026 10:21
Auf TikTok werden die Spritzen als ideale Ergänzung verkauft. Auch Tipps, wie man sie vor den ...
Auf TikTok werden die Spritzen als ideale Ergänzung verkauft. Auch Tipps, wie man sie vor den Eltern versteckt, gibt es.(Bild: Watchlist Internet, Krone KREATIV)
Porträt von Stefan Steinkogler
Von Stefan Steinkogler

Abnehmen, Muskeln aufbauen, Regeneration: Bezahlte Influencer verleiten mit Werbung für Peptid-Injektionen vor allem eine junge Zielgruppe zu höchst bedenklichem Leichtsinn. Kunden der dubiosen Onlineshops wissen um gesundheitliche und rechtliche Gefahren viel zu oft nicht Bescheid. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Dass auf der Video-Plattform TikTok, die großteils von Jungen genutzt wird, allerhand Unwahrheiten und Leichtsinn kursieren, ist nach Vorfällen mit Verletzten und Toten schon lange kein Geheimnis mehr. Nun gibt es den nächsten gefährlichen TikTok-Aufreger, vor dem die Watchlist Internet warnt.

Konkret tauchen immer mehr Videos auf TikTok auf, in denen Peptid-Injektionen beworben werden. Peptide sind Aminosäuren, die Wachstum, Regeneration, Stoffwechselprozesse oder die Hormonproduktion beeinflussen können. Bestimmte Peptide werden medizinisch eingesetzt und dabei gezielt unter ärztlicher Kontrolle angewendet.

Zitat Icon

Peptide werden für Muskelaufbau oder Abnehmen angeboten, oft ohne Rezept und ärztliche Begleitung.

Bei der Watchlist Internet warnt man vor gesundheitlichen und rechtlichen Folgen.

Herz-Kreislauf-Probleme, Hormonveränderungen
Unseriöse Onlineshops nutzen genau das aus: Sie bieten Peptide in Spritzenform an – ohne Rezept oder ärztliche Aufklärung. Gesundheitlich ist das bedenklich: Nebenwirkungen der Spritzen können hormonelle Veränderungen, Herz-Kreislauf-Beschwerden, Hautreaktionen oder Infektionen durch unsachgemäße Injektionen umfassen. Die falsche Lagerung oder Anwendung kann ebenso Gesundheitsrisiken mit sich bringen.

Experten warnen: Hände weg von den versprochenen Wunderspritzen.
Experten warnen: Hände weg von den versprochenen Wunderspritzen.(Bild: Watchlist Internet, Krone KREATIV)

Bis zu 3600 Euro Strafe droht für Einfuhr
Auch rechtlich drohen Probleme. Wer nicht zugelassene Arzneimittel aus einem Staat außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums einführt, riskiert eine Verwaltungsstrafe von bis zu 3600 Euro. Sendungen können zudem vom Zoll abgefangen werden.

Wie die Spritzen verheimlicht werden können
Influencer nutzen den Selbstoptimierungswahn dennoch aus – und geben teils sogar Tipps, wie die Spritzen vor den Eltern verheimlicht werden können. Die Onlineshops aus dem Ausland sind nur schwer greifbar – die Echtheit ihrer beigefügten Labortests oder Analysezertifikate darf bezweifelt werden.

Lesen Sie auch:
Alexander Chirkovski (16) radelt im Sommer mit seinem Kumpel Christoph bis nach Budapest.
Krone Plus Logo
Viel Sport, kein Alk
Neuer Jugendtrend: Mehr Muskeln, weniger Rausch
11.10.2026
Anfälligkeit höher
Wie TikTok & Co. auf junge Leute mit ADHS wirken
08.10.2026
Nach Klage in den USA
Schutz junger TikTok-User wird massiv verstärkt
26.09.2026

Experten warnen eindringlich davor, Peptide ohne vorherige ärztliche Beratung zu verwenden, und davor, sie aus unbekannten Onlineshops zu beziehen. Eltern rät man dazu, ihre Kinder darüber aufzuklären, dass Influencer im Regelfall Geld für die Bewerbung von Produkten bekommen. Jenen ist dabei allerdings viel zu häufig egal, ob von dem beworbenen Produkt nun Gefahr ausgeht.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Web
12.10.2026 10:21
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Schon bald erwartet Sie auf krone.at ein rundum erneuerter Forenbereich mit vielen neuen Features! Mehr Informationen finden Sie hier.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Krone Plus Logo
Ohne Begrenzungskabel
Dreame A3 AWD Pro: Der KI-Mähroboter im Praxistest
Brennpunkt Medien
„Nicht alle Medienhäuser werden KI überleben“
Krone Plus Logo
Krone+ testet für Sie
Nothing Headphone 1 Pro: 3 Treiber für Top-Klang?
Die „Ich bin ein Fahrrad“-Mopeds (Mitte) wurden auf die Fahrbahn verbannt, dafür tauchen auf ...
Krone Plus Logo
Fragen zum „S-Pedelec“
E-Bikes mit 45 km/h: Das sagt der Gesetzgeber
In China hat der erste Vergnügungspark eröffnet, in dem 300 humanoide Roboter arbeiten. 
Roboter-Rummel
Weltweit erster Themenpark mit 300 Humanoiden
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Stars & Society
Bussi-Eklat & Schock-Sager: Mega-Wirbel um Lugner!
90.356 mal gelesen
Mit Simone Lugner ist im „Forsthaus Rampensau“ nicht gut Kirschen essen. Sie sorgt gleich zum ...
Innenpolitik
Selbstbehalte: Schumann wird ins Parlament zitiert
73.408 mal gelesen
Bei den Patienten soll laut dem Geheimpapier aus der Gesundheitskassse ÖGK drastisch gespart ...
Außenpolitik
Böses Erwachen für Kiew: „Angefühlt wie Falle“
64.625 mal gelesen
US-Präsident Donald Trump hat die Ukraine mit seinem Deal mit Russland überrascht.
Innenpolitik
Kickl ist schon stärker als ganze Dreier-Koalition
2564 mal kommentiert
FPÖ-Chef Herbert Kickl erreicht die Wähler besser als die anderen Parteien – und das nicht nur ...
Innenpolitik
Selbstbehalte: Schumann wird ins Parlament zitiert
1922 mal kommentiert
Bei den Patienten soll laut dem Geheimpapier aus der Gesundheitskassse ÖGK drastisch gespart ...
Außenpolitik
Böses Erwachen für Kiew: „Angefühlt wie Falle“
1259 mal kommentiert
US-Präsident Donald Trump hat die Ukraine mit seinem Deal mit Russland überrascht.
Mehr Web
Bedenklicher Trend
TikTok-Videos bewerben gefährliche „Spritzenkur“
Erwartet Zunahme
Bill Gates warnt vor KI-gestützten Cyberangriffen
Kontrollverlust
Microsoft-Chef Nadella fordert „Notbremse“ in KI
Sieg wieder aberkannt
Riesenwirbel um KI-Fake bei Mikroskop-Wettbewerb
Sammelt alle Fälle
Kater entlaufen: Tüftler baut Karte für Fundtiere

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf