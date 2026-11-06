Wird mit unserem Steuergeld sinnvoll umgegangen?

Hochsteuerland mit Geldsorgen

Nehmen wir die Flugabgabe. Die einen wollten sie behalten, weil sie Millionen ins Budget spült. Einige Bundesländer wollten sie abschaffen, weil sie den Wettbewerb gefährdet sehen. Jetzt wird sie wohl ungefähr halbiert. Das bringt zu wenig fürs Budget und zu wenig für den Standort, kritisiert Pándi. Die neue Paketabgabe soll 250 Millionen Euro im Jahr bringen, und mit der Streamingabgabe steht schon die nächste ins Haus. Braucht ein Hochsteuerland wie Österreich wirklich noch mehr Steuern? Oder liegt das Problem eher bei den Ausgaben?