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Neue und alte Abgaben

Wird mit unserem Steuergeld sinnvoll umgegangen?

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06.11.2026 12:26
Vorsicht, zerbrechlich: Das Vertrauen in den Umgang mit Steuergeld.
Vorsicht, zerbrechlich: Das Vertrauen in den Umgang mit Steuergeld.(Bild: Krone-Collage/APA/GEORG HOCHMUTH)
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Von Community

Die Flugabgabe wird halbiert statt abgeschafft, die Paketsteuer gilt in der Koalition selbst als „Murks“, und die Streamingabgabe ist schon in Planung. An Steuern mangelt es in Österreich also nicht, aber weiß die Regierung noch, was sie mit unserem Geld vorhat?

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Neue Abgaben, alte Abgaben, halbe Abgaben: Wer da noch den Überblick behalten will, braucht bald einen eigenen Steuerberater. „Krone“-Innenpolitik-Experte Claus Pándi spricht jedenfalls in seinem Kommentar von handwerklichem Versagen. Denken Sie, dass die Regierung mit unserem Steuergeld sinnvoll umgeht? Lassen Sie es uns in unserer Debatte wissen:

Hochsteuerland mit Geldsorgen
Nehmen wir die Flugabgabe. Die einen wollten sie behalten, weil sie Millionen ins Budget spült. Einige Bundesländer wollten sie abschaffen, weil sie den Wettbewerb gefährdet sehen. Jetzt wird sie wohl ungefähr halbiert. Das bringt zu wenig fürs Budget und zu wenig für den Standort, kritisiert Pándi. Die neue Paketabgabe soll 250 Millionen Euro im Jahr bringen, und mit der Streamingabgabe steht schon die nächste ins Haus. Braucht ein Hochsteuerland wie Österreich wirklich noch mehr Steuern? Oder liegt das Problem eher bei den Ausgaben?

Ihre Meinung ist gefragt!
Haben Sie das Gefühl, dass Ihr Steuergeld dort ankommt, wo es gebraucht wird? Wo würden Sie den Sparstift ansetzen, bevor neue Abgaben kommen? Welche Steuer gehört für Sie als Erstes abgeschafft, und welche ist gerechtfertigt?

Wir sind gespannt auf Ihre Kommentare!

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