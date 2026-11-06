Kein Ticket! Skisprung-Ikone aus Kader gestrichen

Imhof statt Ammann

Und nun steht es fest: Der Verband nominiert Imhof, der die beste Figur in Oberstdorf machte. Somit geht Ammann leer aus. Die Skisprung-Legende wird die ersten vier Weltcup-Stationen in Lillehammer, Ruka, Wisla und Titisee-Neustadt verpassen.