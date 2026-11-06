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Zuschauer im Weltcup

Kein Ticket! Skisprung-Ikone aus Kader gestrichen

Ski Nordisch
06.11.2026 12:15
Simon Ammann
Simon Ammann(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Entscheidung ist gefallen: Skisprung-Ikone Simon Ammann schaffte es nicht ins Schweizer Aufgebot und muss im Weltcup vorerst zusehen!

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Von Dienstag bis Donnerstag ging ein Schweizer Trainingslager in Oberstdorf (Deutschland) über die Bühne. Dort duellierte sich der 45-jährige Vierfach-Olympiasieger Simon Ammann mit dem 20-jährigen Felix Trunz und dem 22-jährigen Remo Imhof um das fünfte und letzte Schweizer Weltcup-Ticket.

Simon Ammann
Simon Ammann(Bild: Andreas Tröster)

„Wer in den Trainings am besten springt, wird selektioniert. Was früher war, interessiert mich nicht“, hatte Schweiz-Coach Bine Norcic betont. Gregor Deschwanden, Kilian Peier, Sandro Hauswirth und Juri Kesseli waren bereits gesetzt.

Imhof statt Ammann
Und nun steht es fest: Der Verband nominiert Imhof, der die beste Figur in Oberstdorf machte. Somit geht Ammann leer aus. Die Skisprung-Legende wird die ersten vier Weltcup-Stationen in Lillehammer, Ruka, Wisla und Titisee-Neustadt verpassen.

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Beim Weltcup in Engelberg (18. bis 20. Dezember) wird Ammann jedoch wohl wieder mit dabei sein. Denn dort erhält der Schweizer Verband vier zusätzliche Startplätze. 

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