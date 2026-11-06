Studie nährt Befürchtungen, dass KI uns entgleitet

Sollte die KI selbst zu einem wichtigen Treiber des Fortschritts werden, könnte dies weitreichende Folgen für die Branche haben. Diese hat Hunderte Milliarden Dollar für den Aufbau von Recheninfrastruktur zum Training fortschrittlicher Modelle ausgegeben. Die Forscher gaben zu bedenken, dass die KI noch nicht in der Lage sei, wesentliche und völlig autonome Beiträge zu den wichtigsten Phasen des Trainings zu leisten.