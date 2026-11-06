Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Verbessert sich selbst

Studie nährt Befürchtungen, dass KI uns entgleitet

Digital
06.11.2026 10:05
Die KI-Fortschritte könnten den Weg für eine rekursive Selbstverbesserung (Recursive ...
Die KI-Fortschritte könnten den Weg für eine rekursive Selbstverbesserung (Recursive Self-Improvement, RSI) ebnen – mit allen damit verbundenen Risiken.(Bild: ipopba - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Künstliche Intelligenz (KI) beschleunigt einer Studie zufolge ihre eigene Entwicklung merklich. Da die Technologie eine größere Rolle bei der Erstellung leistungsfähigerer Nachfolgemodelle spiele, verbesserten sich die KI-Modelle von Anthropic fast doppelt so schnell wie bisher, teilte die gemeinnützige Organisation für KI-Sicherheit METR am Donnerstag mit.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die KI ist demnach möglicherweise für 80 Prozent der aktuellen Beschleunigung verantwortlich, auch wenn die Forscher darauf hinwiesen, dass dieser Wert unsicher sei. „Wir sind überzeugt, dass das höhere Tempo nicht auf einen schnelleren Ausbau der Rechenleistung für das Training zurückzuführen ist“, erklärte METR.

Elfwöchige Untersuchung
Die Leistungsfähigkeit der Modelle von Anthropic nahm bei Leistungstests seit Oktober 2025 1,9-mal schneller zu als zuvor, hieß es in der Studie. Die elfwöchige Untersuchung stützte sich auf vertrauliche Forschungsarbeiten, Interviews und Leistungsdaten noch unveröffentlichter Modelle.

Sollte die KI selbst zu einem wichtigen Treiber des Fortschritts werden, könnte dies weitreichende Folgen für die Branche haben. Diese hat Hunderte Milliarden Dollar für den Aufbau von Recheninfrastruktur zum Training fortschrittlicher Modelle ausgegeben. Die Forscher gaben zu bedenken, dass die KI noch nicht in der Lage sei, wesentliche und völlig autonome Beiträge zu den wichtigsten Phasen des Trainings zu leisten.

Studie nährt Angst vor zu schneller Entwicklung
Die Ergebnisse gelten als deutlicher Beleg für eine Selbstbeschleunigung. Die Fortschritte könnten den Weg für eine rekursive Selbstverbesserung (Recursive Self-Improvement, RSI) ebnen, bei der KI-Systeme ohne menschliches Zutun leistungsfähigere Nachfolger entwickeln.

Lesen Sie auch:
Künstliche Intelligenz ist allgegenwärtig – auch dieses bedrohliche Bild einer Kontrollübernahme ...
Krone Plus Logo
Warnrufe werden lauter
Übernimmt die KI jetzt die Weltherrschaft?
04.10.2026
Geoffrey Hinton
KI-Pionier: Superintelligenz nur 10 Jahre entfernt
27.10.2026
Krone Plus Logo
Krone+ analysiert:
So wurden Daten & KI zu einem globalen Machtfaktor
20.07.2026

Dies nährt Befürchtungen, dass die Entwicklung schneller voranschreitet als die Abschätzung der Risiken. Angesichts dieser Aussicht warnten KI-Forscher in den vergangenen Monaten, dass derartige Systeme schwer zu überwachen und zu kontrollieren sein könnten.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Digital
06.11.2026 10:05
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Krone Plus Logo
Können tödlich enden
Vorsicht, Eltern! Die 7 dümmsten TikTok-Challenges
Krypto-Milliardenraub
Wie verwundbar ist die digitale Finanzwelt?
China hat bei der Roboter-Hardware einen Vorteil: Teile sind schnell verfügbar und es gibt ...
Krone Plus Logo
Expertin klärt auf
Was humanoide Roboter schon können – und was nicht
Werbefoto des Herstellers: Kann man auf einem so kleinen PC tatsächlich vernünftig spielen? Wir ...
Krone Plus Logo
Auch Gaming möglich?
Vzmore AX9 Max: Mini-PC mit Ryzen AI 9 im Test
Psychologin warnt:
„Social Media ist wie ein einarmiger Bandit“
Newsletter
krone.at
krone.at
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
US-Wahl: „Tsunami“ fegt über Trumps Republikaner
336.693 mal gelesen
Gericht
Causa Haselsteiner: Zwei Jahre Haft für Benko
130.470 mal gelesen
René Benko hat zwei Jahre unbedingte Haft als Zusatzstrafe ausgefasst. Das Gericht sah den ...
Außenpolitik
In Hotel gefunden: Bayerns Wirtschaftsminister tot
117.918 mal gelesen
Hubert Aiwanger ist tot.
Außenpolitik
US-Wahl: „Tsunami“ fegt über Trumps Republikaner
1745 mal kommentiert
Niederösterreich
„Grüss Göttin“ bringt Kritiker auf die Palme
1139 mal kommentiert
Das Schild begrüßt Autofahrer in St. Pölten – und regt auf!
Österreich
Manipulierte Süßigkeiten: Nun erste Fälle geklärt!
648 mal kommentiert
Erste Fälle von manipulierten Süßigkeiten konnten geklärt werden (Symbolbild).
Mehr Digital
Weltweite Angriffe
FBI warnt: Kühlregale weiter im Visier von Hackern
Wirbel bei UniCredit
Homeoffice eingeschränkt: Gewerkschaft läuft Sturm
Verbessert sich selbst
Studie nährt Befürchtungen, dass KI uns entgleitet
Nach Trumps Wahlfiasko
KI-Firma Anthropic plagen Probleme mit Investoren
Neue Milliardenanleihe
Apple besorgt sich 7,5 Mrd. Dollar für KI-Ausbau

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf