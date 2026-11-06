Thomas Tuchel sorgt für Bellingham-Überraschung

Überraschung bei den Engländern: Thomas Tuchel hat erstmals beide Bellingham-Brüder in die A-Nationalmannschaft berufen!
Der deutsche Trainer nominierte neben Real Madrids Superstar Jude Bellingham auch erstmals dessen jüngeren Bruder Jobe von Borussia Dortmund für die kommenden beiden Spiele in der Nations League gegen Kroatien (12. 11.) und in Spanien (15. 11.).
Das gab’s schon länger nicht
Nach Gary und Phil Neville (in den 90er und 2000er-Jahren) ist es das erste Brüderpaar, das gemeinsam für die „Three Lions“ auflaufen könnte.
Der 21-jährige Jobe kam bislang ausschließlich in den englischen Nachwuchsnationalteams zum Einsatz. Sein zwei Jahre älterer Bruder Jude absolvierte bereits 60 Länderspiele für die A-Auswahl.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.