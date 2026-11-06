Große Suchaktion nach vermisster Heimbewohnerin

Seit Donnerstagabend wird in Scharstein (Oberösterreich) großräumig nach einer vermissten Altenheimbewohnerin (89) gesucht. In der Nacht wurde die Suche kurzzeitig erfolglos unterbrochen, seit Freitagfrüh ist wieder ein Großaufgebot an Einsatzkräften unterwegs.
Am Donnerstag gegen 17 Uhr wurde die 89-jährige Bewohnerin des Scharnsteiner Alten- und Pflegeheimes als vermisst gemeldet. Sechs Feuerwehren, Drohnen und Suchhunde durchkämmten das Gebiet großräumig, bisher ohne Erfolg.
Suche wieder aufgenommen
In den späten Nachstunden wurde die Suchaktion vorerst unterbrochen, seit Freitag 7 Uhr ist erneut ein Großaufgebot an Einsatzkräften unterwegs, um nach der betagten Frau zu suchen.
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