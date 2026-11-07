Wie man sich am besten vor Einbrechern schützt

Kriminelle, vorwiegend aus dem südamerikanischen Raum, haben es aktuell auf das Hab und Gut vieler Landsleute abgesehen – vor allem in der Steiermark gibt es eine Häufung von Fällen. Die Polizei appelliert, besonders wachsam zu sein und Verdächtiges sofort dem Notruf zu melden. Die „Krone“ hat Tipps zusammengefasst.
Sie werden immer einfallsreicher, passen sich den Gegebenheiten an, scheuen keine Distanzen und richten jede Menge Schaden an – Einbrecher haben aktuell Hochsaison! Ermittler des steirischen Landeskriminalamts gehen davon aus, dass sich die Anzahl an Einbrüchen in der Steiermark mit November steigern wird – weil die Dämmerung früher einsetzt, was sich die Kriminellen zunutze machen. Was aber nichts daran ändert, dass diese Straftaten mittlerweile zu jeder Tageszeit passieren können. Sobald die Wohnung oder das Haus leer ist, heißt es „Bühne frei“ für die Langfinger.
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