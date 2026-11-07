Wie man sich am besten vor Einbrechern schützt

Sie werden immer einfallsreicher, passen sich den Gegebenheiten an, scheuen keine Distanzen und richten jede Menge Schaden an – Einbrecher haben aktuell Hochsaison! Ermittler des steirischen Landeskriminalamts gehen davon aus, dass sich die Anzahl an Einbrüchen in der Steiermark mit November steigern wird – weil die Dämmerung früher einsetzt, was sich die Kriminellen zunutze machen. Was aber nichts daran ändert, dass diese Straftaten mittlerweile zu jeder Tageszeit passieren können. Sobald die Wohnung oder das Haus leer ist, heißt es „Bühne frei“ für die Langfinger.