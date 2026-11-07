Diese Serien und Filme müssen auf die Watchlist!

Wer soll bei den vielen Serien und Filmen noch den Überblick behalten? Keine Sorge: Sasa Schwarzjirg bringt Licht in den Dschungel der Neustarts und präsentiert euch in „Watchlist“ die Highlights der Woche. Diesmal unter anderem mit Helen Mirren,Johnny Depp und Kim Kardashian.