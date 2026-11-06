Warum aus Verstappen wieder „Super Max“ wurde

Die Formel 1 kennt seit Sonntag mit Kimi Antonelli ihren neuen Weltmeister. Mit der gefallenen Titelentscheidung geht es in den verbleibenden vier Rennen (Stand jetzt...) nur noch darum, wer Vizeweltmeister wird. Und da gibt es aus mehreren Gründen einen Favoriten, der auch gleich mit Rückenwind in das nächste Jahr gehen könnte: Max Verstappen!