So urteilten Höchstrichter über Frosch-Gequake

Fast zwei Jahre lang wurde prozessiert, jetzt hat der Oberste Gerichtshof über das Frosch-Gequake in Pasching (OÖ) ein letztes Machtwort gesprochen. Aber damit offenbar keinen Präzedenzfall für alle anderen Teichbesitzer oder genervten Nachbarn geschaffen. Denn das Urteil bezieht sich nur auf den konkreten Fall.