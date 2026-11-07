Es muss endlich Lohntransparenz her

„Ich hätte nie gedacht, dass es mich betreffen könnte.“ Das hat mir schon vor Jahren, als ich zum ersten Mal über den „Equal Pay Day“ berichtet habe, eine junge Frau gesagt. Am 5. November war es wieder so weit: Seit diesem Tag arbeiten Frauen in Österreich statistisch gesehen gratis. Die Frau hatte herausgefunden, dass ihr Kollege Hunderte Euro mehr verdient – bei genau gleichen Qualifikationen und genau gleichen Aufgaben. Sie war Mitte 20, hatte gerade ihren Uni-Abschluss in Betriebswirtschaft gemacht und in einem großen Grazer Unternehmen begonnen. Sie war keine Feministin. Sie war Optimistin, stolz und euphorisch am Beginn ihrer Karriere, und schlug hart am Boden der Realität auf.