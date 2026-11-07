Royal Blood: Endlich wieder zurück zum Ursprung

Wieder einmal liegt bei „Dead Company“ die Würze in der Kürze. Kaum ein Album dauert viel länger als eine halbe Stunde. Ist das die perfekte und ausreichende Zeit, um alles zu sagen, was zu sagen ist?

Ben und ich leiden seit jeher unter einer kurzen Aufmerksamkeitsspanne, was vielleicht auch der Grund ist, dass unsere Songs oft kurz und prägnant sind. Das Album ist auch deshalb so hart ausgefallen, weil wir gar nicht die Geduld zu haben, anders an die Sache ranzugehen. Irgendwann kommt aber der Punkt, wo du dir darüber gewahr sein musst, dass etwas nicht mehr besser, sondern nur länger wird. Wo man sich nur noch unnötig wiederholt. Der Hörer muss am Ende eines Albums immer das Gefühl haben, dass er noch mehr hören möchte. Dann ist man meist richtig. Und bei harter Musik bin ich nach einer halben Stunde taub – reicht also völlig.