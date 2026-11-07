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Brisantes OÖ-Derby

Der Ried-Plan muss lauten: Den müden LASK hetzen!

Bundesliga
07.11.2026 05:30
Der „müde“ LASK ist in Ried gefordert
Der „müde“ LASK ist in Ried gefordert(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Porträt von Michael Schütz
Von Michael Schütz

Das emotional-brisante Bundesliga-Derby im Innviertel ist für die Linzer am Samstag das bereits neunte Pflichtspiel binnen nur 28 Tagen. Das Heimteam indes will spielerisch überraschen und dabei wohl auch das zuletzt gezeigte Last-Minute-Traum überwinden.

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Einmal noch die Schuhe schnüren, die Zähne zusammenbeißen und die letzten Extra-Kilometer am Rasen hinlegen, auch wenn die Oberschenkel bereits vor Schmerz brennen! Das gilt am Samstag für die Königsklassen-Helden des LASK. Mit dem brisanten Derby bei der SV Ried steht bereits das neunte Spiel binnen 28 Tagen auf dem Programm. Danach dürfen zumindest jene Profis durchschnaufen, die nicht zu den Nationalteams reisen.

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