Der Ried-Plan muss lauten: Den müden LASK hetzen!

Einmal noch die Schuhe schnüren, die Zähne zusammenbeißen und die letzten Extra-Kilometer am Rasen hinlegen, auch wenn die Oberschenkel bereits vor Schmerz brennen! Das gilt am Samstag für die Königsklassen-Helden des LASK. Mit dem brisanten Derby bei der SV Ried steht bereits das neunte Spiel binnen 28 Tagen auf dem Programm. Danach dürfen zumindest jene Profis durchschnaufen, die nicht zu den Nationalteams reisen.