Der Ried-Plan muss lauten: Den müden LASK hetzen!

Das emotional-brisante Bundesliga-Derby im Innviertel ist für die Linzer am Samstag das bereits neunte Pflichtspiel binnen nur 28 Tagen. Das Heimteam indes will spielerisch überraschen und dabei wohl auch das zuletzt gezeigte Last-Minute-Traum überwinden.
Einmal noch die Schuhe schnüren, die Zähne zusammenbeißen und die letzten Extra-Kilometer am Rasen hinlegen, auch wenn die Oberschenkel bereits vor Schmerz brennen! Das gilt am Samstag für die Königsklassen-Helden des LASK. Mit dem brisanten Derby bei der SV Ried steht bereits das neunte Spiel binnen 28 Tagen auf dem Programm. Danach dürfen zumindest jene Profis durchschnaufen, die nicht zu den Nationalteams reisen.
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