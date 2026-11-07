Challenge? Allein der Ausdruck ist eine Frechheit

Für den Irrsinn, der zu Halloween passiert ist, ist diese Bezeichnung deshalb allein schon eine Frechheit. Da fand man Nägel, Nadeln und andere Metallteile in den Süßigkeiten, die von den Kindern in der Gruselnacht eingesammelt wurden. Schockierte Eltern alarmierten die Polizei, Bundeskriminalamt und Interpol wurde eingeschaltet und ganz Europa suchte einen oder mehrere „Teufel“. Und wer hat nicht gehofft, dass bloß kein Kind so einen spitzen Gegenstand verschluckt und sich dabei lebensgefährlich verletzt.