Challenge? Allein der Ausdruck ist eine Frechheit

Der Duden beschreibt „Challenge“ als Herausforderung und Wettbewerb, bei dem Spaß oder sozialer Nutzen im Vordergrund stehen.
Für den Irrsinn, der zu Halloween passiert ist, ist diese Bezeichnung deshalb allein schon eine Frechheit. Da fand man Nägel, Nadeln und andere Metallteile in den Süßigkeiten, die von den Kindern in der Gruselnacht eingesammelt wurden. Schockierte Eltern alarmierten die Polizei, Bundeskriminalamt und Interpol wurde eingeschaltet und ganz Europa suchte einen oder mehrere „Teufel“. Und wer hat nicht gehofft, dass bloß kein Kind so einen spitzen Gegenstand verschluckt und sich dabei lebensgefährlich verletzt.
Jetzt stellt sich heraus, dass in immer mehr bestätigten Fällen die Kinder selbst es waren, die die Süßigkeiten präpariert hatten. Angestachelt von einer „Challenge“ in den sozialen Medien wollten sie sich offenbar online profilieren und die Polizei in die Irre führen. Auf der Jagd nach Likes lassen sich Kinder und Jugendliche bei solchen dummdreisten Aufrufen ja auch würgen, inhalieren giftige Dämpfe oder verspeisen Waschmitteltabs.
Eine selbst so handyverliebte und abhängige Gesellschaft braucht sich nicht wundern, wenn auch die nächste Generation süchtig ist nach Anerkennung und Zugehörigkeit. Dafür riskieren manche sogar ihr Leben. Die Challenge für Eltern heißt, Kinder auf ihrem Weg durch die sozialen Medien zu begleiten, sich für Trends zu interessieren, aber auch sie zu warnen, zu stoppen und zu erden.
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