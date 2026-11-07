Verpasste Chance gegen rollendes Tierleid?

20 Jahre hat es gedauert, bis die EU endlich die völlig veralteten Vorschriften für Tiertransporte überarbeitet. Zwei Jahrzehnte in denen Millionen von Tieren oft unter entsetzlichen Bedingungen quer durch Europa gekarrt wurden. Eingepfercht, durstig, erschöpft, voller Angst. Und jetzt? Jetzt droht eine historische Chance für den Tierschutz leichtfertig verspielt zu werden.