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Maggies Kolumne

Verpasste Chance gegen rollendes Tierleid?

Tierecke
07.11.2026 06:00
In ihrer monatlichen Kolumne schreibt „Krone“-Tierecke-Leiterin Maggie Entenfellner über ...
In ihrer monatlichen Kolumne schreibt „Krone“-Tierecke-Leiterin Maggie Entenfellner über aktuelle Themen – dieses Mal über unseren „Tierzauber“, der im Advent die leeren Näpfe füllen wird.(Bild: Krone KREATIV / Imre Antal /Stock Adobe)
Porträt von Tierecke
Von Tierecke

Die Reform des veralteten EU-Tiertransportrechts droht im EU-Rat weiter verwässert zu werden. Die „Krone“-Tierecke, die seit Jahren bessere Bedingungen fordert, geht nun gemeinsam mit Vier Pfoten und dem Verein gegen Tierfabriken scharf gegen das Scheitern vor.

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Stellen Sie sich vor, Sie werden in einen engen Lastwagen gepfercht. Stundenlang – tagelang ohne ausreichend Platz. Bei Hitze oder Kälte. Der Platzmangel macht es unmöglich, sich hinzulegen oder an Wasser zu kommen. Sie haben Angst. Niemand hört Ihre Schreie.

20 Jahre hat es gedauert, bis die EU endlich die völlig veralteten Vorschriften für Tiertransporte überarbeitet. Zwei Jahrzehnte in denen Millionen von Tieren oft unter entsetzlichen Bedingungen quer durch Europa gekarrt wurden. Eingepfercht, durstig, erschöpft, voller Angst. Und jetzt? Jetzt droht eine historische Chance für den Tierschutz leichtfertig verspielt zu werden.

Tiertransporte über Tausende Kilometer hinweg, quer durch Europa, in den Tod.
Tiertransporte über Tausende Kilometer hinweg, quer durch Europa, in den Tod.(Bild: Krone KREATIV/Markus Tschepp)

Schon die Reformvorschläge der EU-Kommission waren kein großer Wurf. Doch es kommt noch schlimmer! Denn der EU-Rat will selbst diese vagen Verbesserungen noch nach unten nivellieren. Aus dem Vorschlag von neun Stunden maximaler Transportdauer macht der Rat unfassbare 31 Stunden!

Wie viele Bilder verletzter und qualvoll verendeter Tiere braucht es noch? Wie viele wissenschaftliche Erkenntnisse müssen vorliegen, bevor das Wohl fühlender Lebewesen endlich mehr zählt als der schnöde Mammon für einige wenige Nutznießer?

Gemeinsam mit Vier Pfoten und dem Verein gegen Tierfabriken haben wir, der Verein ,Freunde der Tierecke einen Brief an die österreichische Regierung gerichtet. Denn es liegt auch in Österreichs Hand im EU-Rat gegen diese drohende Verschlechterung aufzutreten.

Ihre Maggie Entenfellner

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