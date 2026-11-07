Ex-Teamspieler beendet im Sommer seine Karriere

Sportmanagement-Agentur

Im Hintergrund werkt der bald 36-Jährige an der Karriere danach, gründete die Sportmanagement-Agentur „RM“. „Ich will österreichischen Basketballern helfen, der Jugend erklären, was das Profigeschäft bedeutet, auch eine Art Mentor für sie sein. Mit drei Vereinen habe ich bereits Workshop-Vereinbarungen“, erklärt Mahalbasic, der selbst bei 21 Auslandsklubs auflief. „Nicht jeder wird es zum Profi schaffen und damit gutes Geld verdienen – daher ist es wichtig, dass man die Schule fertigmacht und immer am Boden bleibt“, appelliert Mahalbasic.