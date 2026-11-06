Austria? Hierländer hat sich jetzt entschieden!

Das Transferfenster ist noch nicht geöffnet – dennoch tut sich im Fußball bereits einiges! Sturm-Graz-Legende Stefan Hierländer hat diese Zukunfts-Entscheidung getroffen. Die Austria Klagenfurt konnte einen Transfer fixieren und Präsident Helmut Kaltenegger ist an einem Ex-Spieler dran. Zudem wechselt ein Kärntner nach Griechenland, kämpft dort um den Aufstieg!