Star-Virologin von Laer verkauft Luxus-Reitstall

Erst verkaufen, dann verpachten – jetzt wieder verkaufen: Corona-Expertin Dorothee von Laer startet den dritten Anlauf für den Verkauf ihres millionenschweren Pferdeparadieses im Burgenland. Auch das ehemalige Rotlichtlokal und Bierstüberl, das sie erworben und saniert hat, ist immer noch zu haben. Die „Krone“ kennt alle Hintergründe zu ihrem Rückzug und dem laufenden Konkursverfahren.
Wer glaubt, dass es im Reitsport nur auf perfekte fliegende Galoppwechsel ankommt, sollte einen Blick nach Wulkaprodersdorf werfen. Dort hat die bekannte Virologin Dorothee von Laer (68) in den vergangenen sieben Jahren nicht nur ein Pferdeparadies geschaffen, sondern auch eine bewegte Immobiliengeschichte geschrieben. Seit dem Frühjahr 2019 betreibt die gebürtige Hamburgerin auf rund 14 Hektar das Reitkunstzentrum „Equiliber“. Unzählige Pferde-Reiter-Paare, Reitlehrer, Stallburschen und Stallmanager kamen und gingen seither. Auch die Verkaufspläne erwiesen sich als wenig beständig.
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