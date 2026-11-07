Star-Virologin von Laer verkauft Luxus-Reitstall

Wer glaubt, dass es im Reitsport nur auf perfekte fliegende Galoppwechsel ankommt, sollte einen Blick nach Wulkaprodersdorf werfen. Dort hat die bekannte Virologin Dorothee von Laer (68) in den vergangenen sieben Jahren nicht nur ein Pferdeparadies geschaffen, sondern auch eine bewegte Immobiliengeschichte geschrieben. Seit dem Frühjahr 2019 betreibt die gebürtige Hamburgerin auf rund 14 Hektar das Reitkunstzentrum „Equiliber“. Unzählige Pferde-Reiter-Paare, Reitlehrer, Stallburschen und Stallmanager kamen und gingen seither. Auch die Verkaufspläne erwiesen sich als wenig beständig.