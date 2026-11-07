Dauer-Bimmeln! Glocken-Streit läuft aus dem Ruder

Mit mehreren Anzeigen und einem Gerichtsverfahren ist die fast schon endlose Geschichte rund um die Bahnglocke in Oberndorf (Salzburg) um weitere Kapitel reicher. Schlaflose Anrainer fordern Gespräche rund um das neue Läutewerk. Die Salzburg Linien senden Mitarbeiter mittlerweile nur mehr in Zivil zur Anlage.