Trump und sein neuer Prunksaal

Die Welt blickte gespannt in die USA, wie sehr würde Trump von den Wählern abgestraft werden? Kaum jemand hatte erwartet, dass die Ohrfeige so heftig ausfallen würde, sogar die Kernländer seiner Partei sind zu den Demokraten gewandert.
Und wie reagiert der US-Präsident? Wäre sein Name auf dem Stimmzettel gestanden, so hätte er gewonnen, behauptet er. Und statt über die Zukunft der USA und der Weltwirtschaft zu reden plauderte er 20 lange Minuten über den neuen Prunksaal in Washington, vor allem die edlen Säulen haben es ihm angetan.
Das ist alles, was er angesichts dieser eklatanten Wahlniederlage zu sagen hat? Lange Zeit beobachteten wir in Europa mit Staunen, was sich Donald Trump so alles erlaubte.
Besonders aufreizend war seine Geldgier: Während bislang in der Wall Street strenge Regeln an der Börse galten, sprengte Donald Trump diesen Rahmen: Er kassierte Milliarden Dollar bei Insider-Geschäften und von ihm aufgelegten Kryptos, eine Art Bitcoin, aber ganz nach dem privaten System von Donald Trump: Wer mit ihm in Geschäftsverbindung treten wollte, musste um sehr viel Geld diese Fantasie-Währung kaufen. Trump war nicht kleinlich, wenn er Geschenke erhalten wollte. Selbst bei sündteuren Luxus-Flugzeugen griff er zu.
Für Europa ergibt sich durch Trumps Niederlage jetzt eine zweite Chance im Verhältnis zu den USA. Wir sollten sie nützen!
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