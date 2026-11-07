Trump und sein neuer Prunksaal

Besonders aufreizend war seine Geldgier: Während bislang in der Wall Street strenge Regeln an der Börse galten, sprengte Donald Trump diesen Rahmen: Er kassierte Milliarden Dollar bei Insider-Geschäften und von ihm aufgelegten Kryptos, eine Art Bitcoin, aber ganz nach dem privaten System von Donald Trump: Wer mit ihm in Geschäftsverbindung treten wollte, musste um sehr viel Geld diese Fantasie-Währung kaufen. Trump war nicht kleinlich, wenn er Geschenke erhalten wollte. Selbst bei sündteuren Luxus-Flugzeugen griff er zu.