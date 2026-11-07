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La Liga im Ticker

Der FC Valencia gegen Real Madrid – ab 21 Uhr LIVE

La Liga
07.11.2026 05:54
Real-Stürmer Kylian Mbappe
Real-Stürmer Kylian Mbappe(Bild: AP/Jose Breton)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Zwölfter Spieltag in La Liga. Der FC Valencia empfängt Real Madrid, wir berichten ab 21 Uhr live – siehe Ticker unten.

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Hier der Liveticker:

Wir wünschen ein spannendes Spiel und gute Unterhaltung!

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