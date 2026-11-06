Schulen bekommen jetzt eigene KI-Strategie

Es gehe aber nicht um einen Maßnahmenkatalog oder einen rechtlichen Rahmen mit Geboten und Verboten, sagte der Minister. Die Strategie soll eine Art „Nordstern“ sein. „Aber so wie ein Nordstern nicht sagt, wohin der nächste Schritt gehen soll, gibt auch die KI-Strategie nicht die nächsten Schritte vor.“ Die Anwendung von KI in Schulen müsse auf Lesen, Schreiben und Rechnen aufbauen. „Zuerst Lernen ohne KI, dann Lernen über die KI und ihre Funktionsweise und dann Lernen mit der KI“, bedeutet das laut Wiederkehr. Die größte Gefahr aus seiner Sicht sei, dass „wir irgendwann das Lernen verlernen, weil die KI für uns denkt und Wissen produziert“.