„Sind keine Maschinen – aber eine coole Truppe“

Ein ÖFB-Legionär kommt nächste Woche in Topform zum Team: Marco Grüll hat mit Werder Bremen einen Lauf! Der Flügelstürmer kann heute mit den Grün-Weißen in Stuttgart für den besten Liga-Start seit 17 Jahren sorgen, liegt in der Scorerwertung vor Harry Kane in den Top-3, strotzt vor Selbstvertrauen. Das bestägigt der Ex-Rapidler im „Krone“-Interview...
Krone: Marco, Werder ist sieben Spiele ungeschlagen, Tabellen-Fünfter, du hast jede Liga-Minute absolviert, zwei Tore und acht Assist beigesteuert – bist du jetzt so richtig in Bremen angekommen?
Grüll: Es funktioniert ja nicht nur für mich, sondern bei allen. Die letzte Saison war schwierig, ich musste auf vielen Positionen aushelfen, habe das auch angenommen. Aber ich hatte im Sommer ein Gespräch mit dem Trainer, spiele jetzt Linksaußen, das liegt mir. Wir haben jetzt ein ganz anderes Leben in der Mannschaft, sind ein eingeschworener Haufen, das habe ich so noch selten erlebt.
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