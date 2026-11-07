„Sind keine Maschinen – aber eine coole Truppe“

Krone: Marco, Werder ist sieben Spiele ungeschlagen, Tabellen-Fünfter, du hast jede Liga-Minute absolviert, zwei Tore und acht Assist beigesteuert – bist du jetzt so richtig in Bremen angekommen?

Grüll: Es funktioniert ja nicht nur für mich, sondern bei allen. Die letzte Saison war schwierig, ich musste auf vielen Positionen aushelfen, habe das auch angenommen. Aber ich hatte im Sommer ein Gespräch mit dem Trainer, spiele jetzt Linksaußen, das liegt mir. Wir haben jetzt ein ganz anderes Leben in der Mannschaft, sind ein eingeschworener Haufen, das habe ich so noch selten erlebt.