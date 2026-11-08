Das prophezeien Ihnen die Sterne fürs Jahr 2027

Das große Welt-Horoskop bleibt in Bewegung. Pluto im Wassermann steht für umfassende Veränderungen, die uns noch viele Jahre beschäftigen werden. Was aber bringen die Sterne für jeden Einzelnen von uns? Von Widder bis Steinbock – so könnte Ihre Zukunft aussehen ...
Der Saturn braucht rund 30 Jahre für eine Runde durch den Tierkreis und bleibt jeweils gut zweieinhalb Jahre in einem Sternzeichen. Diese Konstellation erlebt man also nur zwei- bis dreimal im Leben. Nach den März-Geborenen bekommen nun besonders die April-Geborenen seinen Einfluss zu spüren. Das ist nicht immer angenehm, denn Sie möchten vorankommen, stoßen aber immer wieder auf Widerstände oder müssen sich mit Dingen beschäftigen, die Sie lieber längst erledigt hätten.
Ein realistischer Blick auf die eigenen Möglichkeiten kann nicht schaden. Und etwas, das Sie so gar nicht mögen, brauchen Sie dringend: Geduld – und zwar viel davon, gerade zu Jahresbeginn. Ende März, wenn das neue astrologische Jahr und damit auch die Widderzeit beginnt, geht es wieder voran. Bis dahin heißt es, sich durchzuarbeiten. Versuchen Sie im Hinterkopf zu be-halten, dass Sie gerade in dieser seltenen Lebensphase die Basis für die kommenden Jahre schaffen können.
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