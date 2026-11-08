Das prophezeien Ihnen die Sterne fürs Jahr 2027

Ein realistischer Blick auf die eigenen Möglichkeiten kann nicht schaden. Und etwas, das Sie so gar nicht mögen, brauchen Sie dringend: Geduld – und zwar viel davon, gerade zu Jahresbeginn. Ende März, wenn das neue astrologische Jahr und damit auch die Widderzeit beginnt, geht es wieder voran. Bis dahin heißt es, sich durchzuarbeiten. Versuchen Sie im Hinterkopf zu be-halten, dass Sie gerade in dieser seltenen Lebensphase die Basis für die kommenden Jahre schaffen können.