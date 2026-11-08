Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Großes Jahreshoroskop

Das prophezeien Ihnen die Sterne fürs Jahr 2027

Leben
08.11.2026 15:41
Ein Blick in die Sterne
Ein Blick in die Sterne(Bild: stock.adobe.com)
Porträt von Barbara Weninger
Von Barbara Weninger

Das große Welt-Horoskop bleibt in Bewegung. Pluto im Wassermann steht für umfassende Veränderungen, die uns noch viele Jahre beschäftigen werden. Was aber bringen die Sterne für jeden Einzelnen von uns? Von Widder bis Steinbock – so könnte Ihre Zukunft aussehen ...

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen
21. März bis 20. April
Widder 

Der Saturn braucht rund 30 Jahre für eine Runde durch den Tierkreis und bleibt jeweils gut zweieinhalb Jahre in einem Sternzeichen. Diese Konstellation erlebt man also nur zwei- bis dreimal im Leben. Nach den März-Geborenen bekommen nun besonders die April-Geborenen seinen Einfluss zu spüren. Das ist nicht immer angenehm, denn Sie möchten vorankommen, stoßen aber immer wieder auf Widerstände oder müssen sich mit Dingen beschäftigen, die Sie lieber längst erledigt hätten.

(Bild: juliawhite)

Ein realistischer Blick auf die eigenen Möglichkeiten kann nicht schaden. Und etwas, das Sie so gar nicht mögen, brauchen Sie dringend: Geduld – und zwar viel davon, gerade zu Jahresbeginn. Ende März, wenn das neue astrologische Jahr und damit auch die Widderzeit beginnt, geht es wieder voran. Bis dahin heißt es, sich durchzuarbeiten. Versuchen Sie im Hinterkopf zu be-halten, dass Sie gerade in dieser seltenen Lebensphase die Basis für die kommenden Jahre schaffen können.

Weiterlesen mit Ihrem digitalen Zugang
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Leben
08.11.2026 15:41
Jetzt kommentieren

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

Krone Plus Logo
Mit Krone+ mitdiskutieren
Erhalten Sie Zugang zu allen Kommentaren und diskutieren Sie mit über die wichtigsten Themen.
Abo auswählen

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Samuel Koch kämpfte sich nach seinem tragischen Unfall zurück.
Krone Plus Logo
„Krone“-Interview
Samuel Koch: „Ich habe zum ersten Mal Heimweh“
Folge von Sonntag
Die besten Übungen der Woche nochmal nachturnen
Simone Lugner im krone.tv-Talk
Wunsch nach Frieden
Lugner: „Das ist sicher nicht in Richards Sinne“
Jaalen Best als Sport-Legende Muhammad Ali
Neue Miniserie
Muhammad Ali: Bewegende Momente seines Lebens
Folge von Samstag
Mit Philipp bringen wir Bewegung in jeden Tag
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Causa Haselsteiner: Zwei Jahre Haft für Benko
139.494 mal gelesen
René Benko hat zwei Jahre unbedingte Haft als Zusatzstrafe ausgefasst. Das Gericht sah den ...
Ausland
6 Tote im Zentrum, 3 Leichen im Haus des Schützen
127.182 mal gelesen
Bevor der Schütze am Markplatz von Krakau ein Blutbad anrichtete, könnte er seine Familie ...
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo 2026
101.136 mal gelesen
Wirtschaft
E-Auto-Fahrern drohen ab 2027 höhere Stromkosten
1359 mal kommentiert
Haushalte mit hohem Stromverbrauch müssen mit Mehrkosten von 10 bis 15 Euro pro Monat rechnen.
Österreich
E-Card-Gebühr: Regierung schröpft wieder Senioren
1359 mal kommentiert
Ab 2026 müssen Millionen Pensionisten in Österreich erstmals die jährliche E-Card-Gebühr ...
Innenpolitik
SPÖ sucht Job für Babler – hier ist er unerwünscht
970 mal kommentiert
Holpriger Start abseits der Spitzenpolitik – noch scheint sich kein konkretes Fenster für einen ...
Mehr Leben
Krone Plus Logo
Großes Jahreshoroskop
Das prophezeien Ihnen die Sterne fürs Jahr 2027
Folge von Sonntag
Die besten Übungen der Woche nochmal nachturnen
Krone Plus Logo
Mutter ohne Alimente
„Warte seit Monaten, dass Antrag bearbeitet wird“
Krone Plus Logo
Neustart aus Not
Hundekekse statt Törtchen: So fand Konditor Ausweg
Folge von Samstag
Mit Philipp bringen wir Bewegung in jeden Tag

Produkt Vergleiche

Blutdruckmessgerät Vergleich
Zum Vergleich
blutdruckmessgeraet
Duschkopf Vergleich
Zum Vergleich
duschkopf
Elektrische Zahnbürste Vergleich
Zum Vergleich
elektrische zahnbuerste
Epilierer Vergleich
Zum Vergleich
epilierer
Fitbit Vergleich
Zum Vergleich
fitbit
Folsäure Test
Zum Vergleich
folsaeure
Gin Vergleich
Zum Vergleich
gin
Johanniskraut Vergleich
Zum Vergleich
johanniskraut
Kokosöl Vergleich
Zum Vergleich
kokosoel
Lockenstab Vergleich
Zum Vergleich
lockenstab
Alle Produkte ansehen
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf