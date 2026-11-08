Neben Camilla: Kate wird zum Gesicht des Gedenkens

Darum tragen Camilla und Kate drei Poppy-Anstecker

Die Klatschmohnblüte („poppy“) ist in Großbritannien das Symbol für das Gedenken an die Gefallenen. Inspiriert ist es von den wilden Blumen in den Feldern Flanderns, wo im Ersten Weltkrieg verlustreiche Grabenkämpfe geführt wurden. „Poppies“ aus Papier oder anderen Materialien werden bereits in den Wochen vor dem traditionellen Gedenken Anfang November von vielen Menschen an die Kleidung geheftet. Die Anstecker werden von der Veteranenorganisation Royal British Legion gegen Spenden verteilt.