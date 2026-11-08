Horror-Crash: Bagnaia überrascht mit Statement

Will Frustration keinen Raum geben

Nach schwierigen Wochen, die ohnehin bereits hinter „Pecco“ liegen, möchte er sich einfach nicht dem Frust hingegeben: „Leider läuft es manchmal einfach nicht so, wie man es sich wünscht, egal wie sehr man sich auch bemüht, das Blatt zu wenden. Und dagegen kann man nichts tun. Es tut mir wirklich leid, aber ich möchte das Positive aus diesem Wochenende mitnehmen, denn wir haben viel zu lange unter Frustration gelitten“, so der ehemalige Weltmeister.