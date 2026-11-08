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„Seltsam, aber ...“

Horror-Crash: Bagnaia überrascht mit Statement

MotoGP
08.11.2026 15:33
Schlimmer Sturz von Franceso „Pecco“ Bagnaia
Schlimmer Sturz von Franceso „Pecco“ Bagnaia(Bild: Twitter.com/DC News)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Nach seinem brutalen Sturz im Katar-Sprintrennen am Samstag hat sich Francesco „Pecco“ Bagnaia mit einem Statement zu Wort gemeldet. Der MotoGP-Star, der sich zwei Brüche im rechten Fuß zugezogen hat, überraschte dabei mit einer Aussage. 

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„Was soll ich sagen? Ich bin gleich wieder da, Leute“, beginnt Bagnaia sein Statement auf Instagram und zeigt, dass er sich auch nach dem brutalen Sturz am Sonntag seinen Optimismus nicht nehmen lassen will. 

Dann allerdings überrascht der Italiener mit einem speziellen Fazit: „Es fühlt sich seltsam an, das zu sagen, aber Katar war tatsächlich eines der besten Rennwochenenden der Saison für mich.“ Dabei hatte er sich bei seinem Sturz den vierten und fünften Mittelfußknochen im rechten Fuß gebrochen.

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Will Frustration keinen Raum geben
Nach schwierigen Wochen, die ohnehin bereits hinter „Pecco“ liegen, möchte er sich einfach nicht dem Frust hingegeben: „Leider läuft es manchmal einfach nicht so, wie man es sich wünscht, egal wie sehr man sich auch bemüht, das Blatt zu wenden. Und dagegen kann man nichts tun. Es tut mir wirklich leid, aber ich möchte das Positive aus diesem Wochenende mitnehmen, denn wir haben viel zu lange unter Frustration gelitten“, so der ehemalige Weltmeister. 

Wenige Minuten nach dem Start krachte am Samstag Fermin Aldeguer gegen das Hinterrad des Italieners, der anschließend durch die Luft flog und unsanft im Kiesbett landete. Im Spital gab es schließlich die Diagnose. „Vielen Dank für die ganzen Nachrichten. Mir geht es gut“, schließt Bagnaia sein Statement. 

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