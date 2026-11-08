Thalgau schnappt sich suspendierten Edeltechniker

Salzburgligist Thalgau darf sich über einen technisch starken Spieler freuen. Der 23-Jährige kommt aus Oberalm (1. Landesliga), wo er zuletzt suspendiert wurde.
Bei Landesligist Oberalm wurde Kenan Sejdic zuletzt aufgrund seines Verhaltens suspendiert. Schlussendlich folgte die Trennung. Nun hat er schon einen neuen Verein gefunden. Der 23-jährige Edeltechniker wechselt im Winter eine Etage höher und dockt bei Salzburgligist Thalgau an.
Für mich ist das eine gute Möglichkeit.
Kenan SEJDIC
„Am Ende kann ich sagen, dass ich froh sein kann, dass alles so passiert ist. Für mich ist das eine gute Möglichkeit“, sagte Sejdic, der am Samstag im Flachgau einen Vertrag bis Saisonende unterschrieben hat.
Sejdic bis Saisonende an Thalgau gebunden
Wie Thalgau-Obmann Stefan Eiterer bestätigte, haben sich beide Seiten über eine Zusammenarbeit bis Sommer geeinigt.
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