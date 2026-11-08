Letzter verbliebener Aufstiegsheld vor Meilenstein

Was ist sein Geheimnis? „Einmal muss man sagen, dass ich erst mit 23 Jahren Fußballprofi geworden bin, da hatte ich weniger Verschleiß als manch anderer. Hinzu kommt, dass ich früh gemerkt habe, dass ich einen guten Ausgleich zum Fußball brauche.“ Das sind bei ihm das Tätowieren und die Kunst. Letztere teilt er mit seiner Ehefrau Arnela. Gemeinsam sind sie viel in Galerien und bei Ausstellungen.