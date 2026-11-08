Letzter verbliebener Aufstiegsheld vor Meilenstein

Mit 32 Jahren feierte Christopher Trimmel 2019 bei Union Berlin sein Bundesliga-Debüt. Sonntag steht der 39-Jährige beim Spiel in Freiburg vor seinem 200. Match im deutschen Oberhaus! Nach Edin Dzeko (40/Schalke) ist der Burgenländer der zweitälteste Feldspieler der Saison. In der Geschichte der deutschen Bundesliga waren bisher nur 14 Spieler älter als er, darunter sieben Torhüter. Seine bislang längste Verletzungspause dauerte 37 Tage.
Was ist sein Geheimnis? „Einmal muss man sagen, dass ich erst mit 23 Jahren Fußballprofi geworden bin, da hatte ich weniger Verschleiß als manch anderer. Hinzu kommt, dass ich früh gemerkt habe, dass ich einen guten Ausgleich zum Fußball brauche.“ Das sind bei ihm das Tätowieren und die Kunst. Letztere teilt er mit seiner Ehefrau Arnela. Gemeinsam sind sie viel in Galerien und bei Ausstellungen.
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