„Snake George“: Zwischen Abenteuer und Forschung

Schon auf den ersten Blick ist zu erkennen, welche Leidenschaft Hans-Jörg Wiedls Leben prägt: Auf seinem T-Shirt sind verschiedene Schlangen abgebildet, um seinen Hals trägt er eine silberne Kette mit einem Schlangenanhänger. Der Vorarlberger, der unter dem Namen „Snake George“ bekannt ist, widmet sich seit Jahrzehnten der Erforschung und dem Schutz der Schlangenfauna Zyperns, seiner Wahlheimat. Dabei gelangen ihm bemerkenswerte Entdeckungen.