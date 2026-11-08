Nach Schlaganfall Manager-Leben umgekrempelt

Mit 53 Jahren kam der Einschnitt: Schlaganfall, es war wie ein Filmriss. Der Wahlsalzburger und Pilger Andreas Bartling krempelte sein Manager-Leben komplett um. Wie sich sein Blick auf das Leben veränderte.
Er war gefragter Bankdirektor in der deutschen Millionenstadt Köln. Gestresst im Alltag. Er musste immer perfekt funktionieren. „Ich hatte sicher 20 bis 30 Anzüge und habe Manschettenknöpfe gesammelt“, erzählt Andreas Bartling über sein altes Leben. Dann kam der Schlaganfall und mit ihm die Vollbremsung im Leben.
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