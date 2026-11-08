Nach Schlaganfall Manager-Leben umgekrempelt

Er war gefragter Bankdirektor in der deutschen Millionenstadt Köln. Gestresst im Alltag. Er musste immer perfekt funktionieren. „Ich hatte sicher 20 bis 30 Anzüge und habe Manschettenknöpfe gesammelt“, erzählt Andreas Bartling über sein altes Leben. Dann kam der Schlaganfall und mit ihm die Vollbremsung im Leben.