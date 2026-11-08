Harmonika-Chef lüftet nun das „Kanzler-Geheimnis“

Vor einem Jahrhundert hätte wohl niemand geglaubt, dass ausgerechnet die „Steirische“ einmal auf den größten Bühnen dieser Welt zu Hause sein würde. Begonnen hat alles äußerst bescheiden: Großvater Anton Strasser, ein kriegsversehrter Förster, bastelte in einer alten Garage seine erste Harmonika, damals ein Stiefkind unter den Instrumenten, gespielt in urigen Buschenschenken, Gasthäusern oder auf dem Bauernhof.