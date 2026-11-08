22-Jähriger hisste Palästina-Fahne vor Reichstag

Die alarmierten Polizeibeamten sicherten den Platz ab, gemeinsam mit der Feuerwehr entfernten sie die Palästina-Flagge wieder. Der Kletterer blieb etwa eine Stunde an der Spitze des Fahnenmastes, bevor er selbstständig wieder herunterkletterte. Er und der 20-Jährige wurden festgenommen, wobei der jüngere der beiden bald wieder auf freiem Fuß sein dürfte. Man prüfe noch, ob der 22-Jährige länger in Polizeigewahrsam bleiben müsse.