Staatsschutz ermittelt
22-Jähriger hisste Palästina-Fahne vor Reichstag
Normalerweise weht vor dem Reichstag die Deutschlandfahne, doch am Sonntag war dort plötzlich die palästinensische Fahne zu sehen. Ein 22-Jähriger kletterte auf das Gebäude und tauschte die Fahnen aus, zwei Männer (20, 32) unterstützten ihn dabei. Jetzt ermittelt der Staatsschutz.
Am Sonntagvormittag spielten sich am Platz der Republik in der deutschen Hauptstadt Berlin verstörende Szenen ab. Ein Mann (22) schmiss die Deutschland-Fahne vom Dach des Bundestages hinunter. Statt der schwarz-rot-goldenen Flagge hisste er die palästinensische Fahne, wie die Berliner Polizei mitteilte.
Der 22-Jährige war mit einem Klettergeschirr gesichert und erklomm den Fahnenmast bis zu Spitze. Er wurde von zwei weiteren Männern unterstützt, die am Fuß des Fahnenmastes stehen blieben. Alle drei Männer sind laut Polizei „Deutsche ohne erkennbaren Migrationshintergrund“, wie die „Bild“-Zeitung berichtet.
Am Sonntag wehte kurzzeitig die palästinensische Fahne vor dem Reichstag:
Die alarmierten Polizeibeamten sicherten den Platz ab, gemeinsam mit der Feuerwehr entfernten sie die Palästina-Flagge wieder. Der Kletterer blieb etwa eine Stunde an der Spitze des Fahnenmastes, bevor er selbstständig wieder herunterkletterte. Er und der 20-Jährige wurden festgenommen, wobei der jüngere der beiden bald wieder auf freiem Fuß sein dürfte. Man prüfe noch, ob der 22-Jährige länger in Polizeigewahrsam bleiben müsse.
Jetzt ermittelt jedenfalls der Staatsschutz, es bestehe der Verdacht der Verunglimpfung des Staates und seiner Symbole, der Sachbeschädigung, des Hausfriedensbruchs und des Verstoßes gegen das Versammlungsfreiheitsgesetz.
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