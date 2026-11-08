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Auto brannte in Feldkircher Tiefgarage aus

Vorarlberg
08.11.2026 15:12
Einsatz in der Tiefgarage in Götzis.
Einsatz in der Tiefgarage in Götzis.(Bild: privat, Krone KREATIV)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

134 Florianijünger rückten am Samstag nach Götzis in Vorarlberg aus: Dort war in einer Tiefgarage Feueralarm ausgelöst worden: Ein Pkw stand in Flammen. 

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Am Samstagnachmittag ist in der Tiefgarage „Am Garnmarkt“ in Götzis ein Auto in Brand geraten. Gegen 15.40 Uhr wurde der Alarm ausgelöst. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde die Garage sofort evakuiert und gesperrt. Die automatischen Rauchschutztüren schlossen sich, und die Sprinkleranlage warf umgehend den Betrieb an.

Die Feuerwehr begann direkt nach dem Eintreffen mit den Löscharbeiten. Der Fahrzeughalter hatte das Auto nur etwa zehn Minuten vor dem Vorfall in der Garage abgestellt. Hinweise auf Fremdverschulden liegen nicht vor. Zum Glück wurde niemand durch den Vorfall verletzt. Am betroffenen Auto entstand jedoch Totalschaden, das Gebäude und andere Fahrzeuge blieben nach ersten Erkenntnissen unbeschädigt.

Riesenaufgebot
Im Einsatz waren 134 Feuerwehrleute (Feuerwehren Götzis, Koblach, Altach, Mäder, Rankweil) mit 19 Fahrzeugen, der Rettungsdienst mit 19 Sanitätern und zwei Notärzten sowie die Vorarlberger Energienetze, der ÖAMTC und mehrere Polizeistreifen.

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