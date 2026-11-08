Auto brannte in Feldkircher Tiefgarage aus

Die Feuerwehr begann direkt nach dem Eintreffen mit den Löscharbeiten. Der Fahrzeughalter hatte das Auto nur etwa zehn Minuten vor dem Vorfall in der Garage abgestellt. Hinweise auf Fremdverschulden liegen nicht vor. Zum Glück wurde niemand durch den Vorfall verletzt. Am betroffenen Auto entstand jedoch Totalschaden, das Gebäude und andere Fahrzeuge blieben nach ersten Erkenntnissen unbeschädigt.