Darf der Nikolaus in alle Kindergärten kommen?

Immer wieder Wirbel um christliche Feste: Oberösterreich pocht bei diesem Thema auf Traditionen und hat dafür eine gesetzliche Grundlage geschaffen. Die „Krone“ hat nachgefragt, ob sich heuer alle Einrichtungen und Eltern auch daran halten.
Leuchtende Laternen beim Martinsfest und der Nikolaus gehören für die meisten Familien einfach dazu – immer wieder sorgen diese Traditionen in Kindergärten aber für Diskussionen. Müssen christliche Bräuche Rücksicht auf unterschiedliche Religionen nehmen? In Oberösterreich stellt sich die Landespolitik nun wieder mal hinter die Traditionen. Landeshauptmann Thomas Stelzer und Bildungslandesrätin Christine Haberlander (beide ÖVP) betonen, dass Martinsfest, Nikolaus und andere Feste im Jahreskreis ihren festen Platz in den Kindergärten haben sollen. „Unsere Traditionen müssen wir weder verstecken noch rechtfertigen“, sagt Haberlander.
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