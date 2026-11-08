Darf der Nikolaus in alle Kindergärten kommen?

Leuchtende Laternen beim Martinsfest und der Nikolaus gehören für die meisten Familien einfach dazu – immer wieder sorgen diese Traditionen in Kindergärten aber für Diskussionen. Müssen christliche Bräuche Rücksicht auf unterschiedliche Religionen nehmen? In Oberösterreich stellt sich die Landespolitik nun wieder mal hinter die Traditionen. Landeshauptmann Thomas Stelzer und Bildungslandesrätin Christine Haberlander (beide ÖVP) betonen, dass Martinsfest, Nikolaus und andere Feste im Jahreskreis ihren festen Platz in den Kindergärten haben sollen. „Unsere Traditionen müssen wir weder verstecken noch rechtfertigen“, sagt Haberlander.